La Primavera. Russo è strepitoso, segna una tripletta. I ragazzi di Bigica stendono il Bologna

sassuolo

3

bologna

2

SASSUOLO: Theiner, Cinquegrano, Loeffen, Kumi, Russo (45’ s.t. Baldari), Bruno (45’ s.t. Cardascio), Knezovic (27’ s.t. Pigati), Lopes, Falasca (45’ s.t. Parlato), Corradini, Vedovati (19’ p.t. Minta). All. Bigica (Zouaghi, Di Bitonto, Beconcini, Neophytou, Minta, Ravaioli, Ferrandino)

BOLOGNA: Bagnolini, Nezirevic, Hodzic (27’ s.t. Tordiglione), Amey, Rosetti, Ebone (27’ s.t. Mangiameli), Ravaglioli, Diop (18’ s.t. Tonin), Baroncioni, Byar, De Luca. All. Magnani (Pessina, Happonen, Kongslev, Idaro, Zonta, Zilio, Lai, Nesi) Arbitro: Sig. Giaccaglia di Jesi (Laghezza, Tomasi)

Reti: 25’, 38’ (rig.), 41’ p.t. Russo, 26’ Ebone, 29’ p.t. Ravaglioli

Note: ammoniti Bruno, Corradini, Baroncioni, Cinquegrano, Loeffen.

Tre gol di Russo (foto) – fanno 18, per il centravanti neroverde – per tre punti pesantissimi, che riallacciano il Sassuolo Primavera a quella sestina playoff da cui la squadra di Bigica si era ‘sganciata’ dopo una serie di quattro gare che le aveva fruttato appena due punti. Il Ricci, dove i neroverdi non vincevano da più di 2 mesi questa volta è ‘amico’ e li spinge oltre il Bologna. Non senza ovvie fatiche, perché la classifica imponeva ai rossoblù di fare risultato non meno di quanto lo chiedesse ai padroni di casa. In vantaggio per primi, raggiunti e rimontati e infine rimontanti a loro volta, proprio grazie a Russo. Un gol di testa a portare avanti il Sassuolo, un rigore a rintuzzare la fuga degli avversari e, prima dell’intervallo, altro colpo di testa a chiudere la contesa. Che nella ripresa vive di sussulti che tuttavia non scalfiscono il risultato maturato al 45’.