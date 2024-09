La Primavera. Sei gol contro l’Udinese e secondo successo di fila. Bigica può essere soddisfatto

sassuolo

6

udinese

0

: Scacchetti, Parlato, Corradini, Macchioni, Barani, Knezovic, Lopes (14’ s.t. Tomsa), Leone; Bruno, Daldum, Vedovati (14’ s.t. Minta). All. Bigica (Viganò, Benvenuti G., Benvenuti T., Sandro, Weiss, Negri, Sibilano, Mussini, Frangella)

UDINESE: Malusa, Olivo (13’ s.t. Busolini), Bozza, Del Pino (21’ s.t. Barbaro), Lazzaro, De Crescenzo (13’ s.t. Danciutiu), Demiroski (21’ s.t. Cella), Marello, Conti (21’ s.t. Di Leva), Pejicic; Bonin. All. Bubnjic (Kristancig, Polvar, Puntin, Lanndolfo)

Arbitro: Dorillo di Torino (Ingenito, Palermo)

Reti: 20’ p.t. 13’ e 15’ s.t. Knezovic, 25’ p.t Barani, 32’ s.t. Bruno, 34’ s.t. Sandro

Note: ammoniti Lopes

Alla fine del primo set, il tecnico del Sassuolo Emiliano Bigica ha riposto la racchetta nel fodero, non senza scoprire come la Primavera neroverde, ancora imbattuta, sia finalmente tornata, complice la seconda vittoria di fila, dove tutti la aspettavano, ovvero in zona playoff. Sei gol rifilati all’Udinese – protagonista assoluto il fantasista croato Borna Knezovic, che ne fa tre – e neroverdi che viaggiano appena un punto sotto al gruppone di testa dove a 9 punti ci sono Roma, Juventus, Milan e Fiorentina.

Per i campioni d’Italia, dopo la prima pausa stagionale, senza dubbio un bel ricominciare, e un’ipoteca sul prossimo futuro, che vede il Sassuolo sfidare, in trasferta, la Roma capolista.

s.f.