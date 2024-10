La Primavera. Youth League, oggi l’esordio europeo a Riga. Mister Bigica: "Un sogno dopo tanti sacrifici»

SASSUOLO

È il giorno dei giorni per il Sassuolo Primavera (foto), che oggi fa il suo esordio in una competizione continentale. E che competizione: "Per noi è un sogno. Sappiamo quanti sacrifici abbiamo fatto per arrivare qua e vogliamo fare il meglio, onorando la maglia e la città che rappresentiamo", ha detto alla vigilia Emiliano Bigica, allenatore della squadra neroverde campione d’Italia che debutta in Youth League. Si gioca in Lettonia, a Riga (ore 12), presso il ‘LNK Sporta Parks’ contro il BFC Daugavpils: è il primo atto della doppia sfida – il ritorno il 6 novembre, al Ricci – che oppone i neroverdi alla squadra lettone, approdata al secondo turno dopo aver battuto il Cliftonville, emergendo solo ai rigori dal 2-1 con cui i gallesi avevano ‘pareggiato’ la sconfitta di misura patita nella gara di andata.

"Un avversario da non sottovalutare, che ha passato il turno in modo rocambolesco ma che, come noi, merita di essere qui, e andrà quindi tenuta d’occhio. Sarà una sfida affascinante – ha aggiunto Bigica – sia per me, che da quando alleno in Primavera volevo misurarmi con questa competizione, che per i ragazzi, che questa possibilità se la sono guadagnata sul campo e hanno l’occasione, importante, di misurarsi a livello europeo". Il Sassuolo entra al secondo turno in virtù del ranking del campionato Primavera 1, chi vince accede al terzo oltre il quale ci sono i playoff: c’è ancora parecchia strada da fare, insomma, ma partire con il piede giusto già oggi potrebbe dare qualcosa in più ad un Sassuolo che tra l’altro scende in campo pochi giorni giorni dopo aver subito la prima sconfitta in campionato, in quel di Cagliari.

"Giocare subito dopo una sconfitta del genere, che ci ha visti passivi e poco coraggiosi dopo essere andati in vantaggio, e recitare su un palcoscenico prestigioso come la Youth League – chiude l’allenatore del Sassuolo – ci aiuterà a ripartire nel modo giusto".

s.f.