Le pagelle. Minima spesa, massima resa: Laurientè fa cinque su cinque

MOLDOVAN 6. Un paio di uscite alte a salvarne il pomeriggio. Dal possibile gol del Brescia, invece, lo salva la traversa poco dopo metà ripresa. Terzo clean sheet consecutivo, per lui.

TOLJAN 6. Ritrova la maglia da titolare dopo il pit-stop del ‘Martelli’ L’unica sbavatura, sul finire del primo tempo, la sana spendendo, saggiamente, un cartellino giallo su Nuamah. Il resto sono corsa e attenzione, senza strafare.

LOVATO 7. Terza consecutiva nell’undici di partenza per il centrale ex Salernitana: non va troppo per il sottile quando si tratta di chiudere, e va bene così. Anzi benissimo: ha compiuto 25 anni venerdi, il difensore, e si è regalato anche il primo gol tra i pro.

MUHAREMOVIC 6. Non granchè al 12’, quando un errore in controllo mette in porta Borrelli – che sbaglia – ma si procura la punizione che manderà in gol Lovato. Sbaglia anche il tempo dello stacco al 68’ dando spazio ancora a Borrelli, ma la traversa che respinge il lob dell’attaccante del Brescia manda tutto in cavalleria.

DOIG 6. Tiene a bada, senza troppi affanni, l’ex D’Andrea, che gli scappa giusto in un paio di occasioni e a sua volta ne gestisce le ripartenze lasciandogli di rado lo spazio per trovare il fondo. Gara di sostanza, per lo scozzese.

BOLOCA 6,5. Il ‘salvavita’ della mediana neroverde si aziona da subito. Tiene in equilibrio il centrocampo nei momenti in cui il Sassuolo rifiata, esonda nel finale recuperando ovunque.

GHION 6. Gestisce i tempi di gioco senza forzarli. Regia essenziale, la sua (14’ s.t. Obiang 6. Sempre in controllo, trova suo malgrado un cartellino giallo).

IANNONI 6,5. Il giovanotto sta crescendo: ha piglio e gamba e la fa valere, ora su Verreth, ora su Besaggio (14’ s.t. Lipani 6. Subito nel match, con efficacia).

BERARDI 6. Nervoso da subito, a causa di un colpo al volto subito a margine di uno scontro aereo, trova comunque il modo di lasciare il segno su un match mal sopportato con l’assist stagionale numero 11 (44’ s.t. Romagna s.v. Rientra dopo due mesi e mezzo di stop: bentornato).

MULATTIERI 6. Pressa, riprestato, i centrali bresciani, ma la porta di Lezzerini è sempre lontanissima. Lo salvano impegni e sponde (14’ s.t. Moro 6. Gran assist a Laurientè per il raddoppio. Un fuorigioco gli toglie il gol)

LAURIENTÈ 6,5. Non corre nemmeno per esultare dopo il gol che chiude la gara, il francese. Ieri a lungo flemmatico e non particolarmente dinamico, al netto di una punizione con cui insidia Lezzerini nel primo tempo, si ‘accende’ comunque quando serve, confermandosi in stato di grazia: quarto gol nelle ultime 3 gare, quinto nelle ultime 5, tredicesimo in 23 presenze (35’ s.t. Pierini 6. La notizia non è che entra, ma che entra e non segna).

Stefano Fogliani