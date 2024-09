Le pagelle. Thorstvedt l’unico a insidiare davvero Fulignati

SATALINO 6. Tre gol in un tempo, in stagione, non li aveva ancora subiti. Non che ci possa fare granchè, tuttavia, anche se sul terzo non sembra troppo reattivo. Ok su Sernicola al minuto 83, cade subito dopo per la quarta volta.

TOLJAN 5. Tra Collocolo e Quagliata, resta parecchio sulle sue, e quando la pressione grigiorossa lo spinge dentro la sua area Collocolo lo brucia e raddoppia. Tiene in gioco Johnesn sul tris degli uomini di Stroppa: serataccia per il laterale tedesco.

ODENTHAL 5. Non granchè in opposizione a Collocolo quando gli ospiti sbloccano il match, si fa anche seminare da Johnsen sul secondo gol dei grigiorossi e non è impeccabile su Nasti in occasione del terzo.

ROMAGNA 5,5. Gran chiusura al 15’ su Zanimacchia, cui da’ sempre qualche spazio di troppo.

DOIG 6. Un primo ‘strappo’ in avvio ne certifica la ‘gamba’. Sulla sua fascia, tuttavia, la Cremonese è padrona e lo scazzese paga dazio anche alle altrui carenze in copertura (8’ s.t. Pieragnolo 6. Meglio di Doig, ma la Cremonese della ripresa è meno efficace di quella, letale, del primo tempo)

KUMI 5,5. Alla qualità delle giocate e al senso della posizione aggiunge la fisicità che serve, ma finisce presto inghiottito dalla mediana di Stroppa (1’ s.t. Pierini 6. In campo il giorno dopo il ritorno in neroverde, riesce a prendersi un paio di buoni cross. Appena sufficiente)

BOLOCA 5,5. Gioca e rigioca, cuce e ricuce, ma Jonsen lo ‘mangia’

CALIGARA 5. Non brilla per la precisione in appoggio e nemmeno per quella al turo, come certificato dalla punizione che calcia alle stelle, da buona posizione, al 18’. Meglio in copertura, dove tuttavia le fatiche sono tante e diffuse (30’ s.t. F. Russo s.v. Ingresso forse tardivo. E a buoi comunque scappati da tempo)

THORSTVEDT 5,5. Alto, da subito, ma attento a non farsi ‘schiacciare’ da Majer né a farsi ‘risucchiare’ dai centrali grigiorossi. L’unico che insidia Fulignati: assai poco incisivo, tuttavia

ANTISTE 5,5. Quando non svaria sulla trequarti, in appoggio a Thorstvedt, cerca sponde su Moro. La rete del vantaggio grigiorosso nasce da un pallone che perde in mediana e gli costa mezzo voto in meno (1’ s.t. Mulattieri 5,5. Una rovesciata sul fondo, molta corsa, altrettanto impegno)

MORO 6. Alla prima dal 1’: una conclusione, e la freddezza dal dischetto. Pochissimo altro (17’ s.t. Obiang 6. Ordinato in impostazione)

Alessandro Bedoni