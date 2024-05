L’INIZIATIVA. Tutti allo stadio: biglietti scontati

Sono diverse le promozioni tramite le quali il Sassuolo chiama a raccolta i propri sostenitori per la partita con il Cagliari di domenica alle 12.30. I possessori di Sassuolo Card potranno acquistare fino a due biglietti a 1 euro per gli under 18 (nati dopo il 2005) o 2 euro per gli over 19 (nati prima del 2004), solo al Sassuolo official store di piazza Garibaldi o alla biglietteria dello stadio, aperta domenica dalle 10.30; promozione valida per i soli settori di Tribuna Est e Sud. Gli studenti del Progetto Scuole neroverde riceveranno invece un coupon attraverso il quale potranno ritirare il biglietto omaggio: i possessori del coupon potranno ritirare fino a quattro biglietti omaggio, senza limiti di età, al Sassuolo official store fino alle 13 di venerdì o il giorno gara alla biglietteria dello stadio.