Magnanelli in pole per allenare i giovani della Juve

E se l’anno prossimo fosse ‘derby’ tra Francesco Magnanelli (foto) e il Sassuolo? A sentire quel che filtra da Torino l’ipotesi non è priva di fodamento, perché i rumors vogliono la bandiera del Sassuolo, oggi nello staff tecnico della Juventus, come prossimo tecnico della Primavera bianconera. Salito a Torino in estate come collaboratore tecnico di Massimiliano Allegri, Magnanelli è rimasto nei quadri tecnici della Juve anche dopo il divorzio tra il club bianconero e il ‘conte Max’. Ha fatto da secondo a Montero nelle ultime due partite di campionato e, adesso che alla Continassa comincia l’era Motta, i piani della dirigenza juventina prevederebbero la promozione di Montero dalla Primavera all’Under 23, che gioca il campionato di C, e la contestuale ‘promozione’ del Puma alla guida della Primavera bianconera. Scenario plausibile, considerato che, dal unto di vista contrattuale, Magnanelli è legato alla Juventus da un solido contratto e dal punto di vista di quanto ha fatto in quel di Torino l’apprezzamento è unanime. Ecco allora schiudersi, nei suoi confronti, la porta che lo accompagnerebbe al suo primo campionato da allenatore. E, paradossalmente e fuor di metafora, alla sua prima ‘vera’ contro il ‘suo’ Sassuolo, dentro il quale ha passato, al netto della recente parentesi in bianconera, 18 dei suoi 24 anni di carriera. Succedesse, che il ‘puma’ si prede davvero il timone della Primavera di bianconeri, il Sassuolo-Juventus che andrebbe in scena al ‘Ricci’ sarebbe qualcosa di più di una partita. Ma c’è tempo per pensarci: se non ci sono dubbi che il prossimo Primavera 1 riserverà comunque un Sassuolo-Juventus, chissà che tipo di futuro studiano, i bianconeri, per il ‘puma’. E chissà che futuro si immagina lui, dopo due anni da collaboratore – Dionisi a Sassuolo prima, Allegri a Torino poi – per se steso.

