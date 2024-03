Mapei Center. Tutti al lavoro, arriva l’Udinese

SASSUOLO

Dopo due giorni di riposo il Sassuolo si ritroverà oggi pomeriggio al Mapei Center per iniziare la settimana che porta alla sfida di lunedì 1 aprile alle 15 a Reggio contro l’Udinese. Il tecnico dovrà cambiare qualcosa al centro, in vista di una partita che è, di fatto, uno degli snodi cruciali della stagione. Difesa dove, infatti, Erlic è squalificato, men tre restano indisponibili solo i lungodegenti Toljan e, come noto, la stella Domenico Berardi. Di fronte ci sono i friulani di Cioffi, saliti a +4 in classifica, che ieri sono stati battuti 3-2 in casa in amichevole dal Padova nonostante i gol di Brenner e del baby Russo. Altra finale per Ballardini e i suoi, quella di lunedì.