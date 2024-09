Mister Fabio Grosso. "La prestazione c’è stata. Ma si deve fare meglio»

di Stefano Fogliani

PISA

È un po’ come avere una Ferrari e abitare tra via Mazzini e viale XX settembre, dove Hera da tempo dissemina cantieri che scoraggiano i cavalli che scalpitano sotto il cofano. La Ferrari è il Sassuolo, e alla guida c’è Fabio Grosso, mentre i cantieri sono una Serie B cui il Sassuolo fatica ad abituarsi. Il lascito di Carrarese-Sassuolo è una Ferrari che sbuffa, accelera e decelera ma si affaccia oltre i cantiere e taglia il traguardo, per la soddisfazione del pilota.

"Quando vinci una partita così – dice l’allenatore del Sassuolo - vuol dire che a sei stato dentro la gara". Vero: c’era aria di trappola, in questo scontro tra una neopromossa e una neoretrocessa, i semafori rossi erano in agguato e averli passati col ‘verde’ fa classifica. E morale. "Ci sono margini per fare meglio, ma la prestazione c’è stata", ha detto Grosso, non senza evidenziare mancanze oltre le quali di dovrà necessariamente andare. "Nel primo tempo abbiamo creato senza concretizzare, subendo situazioni di facile lettura su cui dobbiamo migliorare, ma nella ripresa abbiamo continuato a fare gioco, l’abbiamo sbloccata chiudendola poi su un risultato che penso sia giusto". Inciso, d’obbligo, su Laurientè: "Si sta impegnando durante la settimana e sono convinto che tornerà a fare tutte le cose che sa fare: ritroveremo presto un giocatore importante per la nostra squadra".