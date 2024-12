Mister grosso. "Errori evitabili. Pensiamo al Cosenza»

"Abbiamo preso gol in un’imbucata dove abbiamo commesso degli errori che avremmo potuto evitare. Abbiamo avuto subito l’occasione per rientrare in gara, non ci siamo riusciti e sulle situazioni di palla inattiva avremmo potuto meglio, loro hanno preso il sopravvento e incanalato la partita sui binari che volevano". Resta lì, Fabio Grosso, al primo stop dopo 14 risultati utili di fila. Recrimina "sul terzo gol preso su palla inattiva" e soprattutto sull’errore di Laurientè che poteva regalare al Sassuolo un altro finale ("una grande occasione per rientrare in gara") ma non fa drammi. "Prendiamo questa partita come insegnamento e guardiamo subito alla prossima cercando di utilizzare le cose positive che possono farci migliorare", ha detto nel dopo gara ai canali ufficiali del club neroverde, non senza sottolineare le difficoltà che la stagione impone al ‘suo’ Sassuolo. "Ogni giornata- ha aggiunto Grosso – ci mette alla prova, e ogni partita richiede tanto: è importante prestare attenzione nei momenti morti della gara. Oggi lo abbiamo riscoperto e proveremo ad alzare le antenne sotto questo aspetto". Pisa poteva essere un crocevia, ma Grosso non lo ha mai vissuto come tale e guarda avanti, alla gara contro il Cosenza che a questo punto non vale meno, classifica alla mano, di quella di ieri. "Contro il Cosenza ci aspetta un’altra partita importante, è una squadra di qualità. Cercheremo di portare in campo gli aspetti positivi e lavoreremo su quello che c’è da migliorare". Al Sassuolo capolista ma sconfitto non fa sconti, Grosso, e non li fa nemmeno Lovato: "In alcune occasioni – le parole del difensore, che ieri rientrava nell’undici iniziale dopo tre mesi di stop – siamo stati superficiali, e un po’ ingenui sui calci piazzati".

