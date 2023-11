Monte ingaggi, Sassuolo undicesimo. Da Berardi a Ceide, tutti gli stipendi

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

Il più ricco? Berardi, e si sapeva, seguito da Pinamonti. Gli ingaggi complessivi dei due attaccanti – li leggete sotto – valgono più di un quarto del monte ingaggi del Sassuolo, che con 20,9 milioni di euro è l’undicesima società della massima serie in questa speciale classifica, stilata dal sito TMW, che le 20 di serie A, e i loro giocatori, le ha messe in fila tutte.

Enumerando cifre da capogiro cui il seguitissimo sito aggiunge anche gli ingaggi dei tecnici, che vede il milione di euro garantito a Dionisi fare di lui il 15mo tecnico più pagato (meno di lui guadagnano solo Di Francesco, Cioffi, Gilardino e D’Aversa oltre ad Inzaghi che tuttavia – Come Cioffi – subentrato) della massima serie. Detto che le classifiche le comandano, per quanto riguarda il monte ingaggi, la Juventus (74,1 milioni, l’Inter incalza poco sopra i 71), per quanto riguarda i tecnici Allegri (7 milioni) e tra i giocatori i ‘Paperoni’ (7 milioni di euro) sono Vlahovic, Rabiot e Lukaku, resta appunto da dire sui neroverdi. Che lesinano, per quanto possono, ma hanno comunque tutti i giocatori importanti con ingaggio a sei zeri.

Tre milioni a Berardi, tra i 2 e i 2,5 per Pinamonti (entrambi sono peraltro blindati da scadenze lunghissime, ovvero il 2027) seguiti da Bajrami, Vina e Castillejo (l’ingaggio di questi ultimi due è ‘coperto’ in parte dalle società di appartenenza, essendo in prestito secco o quasi) che completano la top five, dietro la quale si collocano ‘gli altri’. Al milione arrivano anche Consigli e Cragno, lo sfiorano Laurientè, Obiang e Defrel (che va in scadenza, a fine stagione) e, appena fuori dai primi 10, ecco gli altri. Nell’ordine Volpato e Toljan prima, poi distanziati di pochissimo Ferrari, Boloca e Thorstvedt. Sorprendemente bassi gli appannaggi di Erlic, Henrique e Viti, che restano sotto il mezzo milione che percepirebbero invece, tra gli altri Racic e Mulattieri, l’altra circostanza che bon sfugge è come gran parte della rosa sia contrattualizzata sul ‘lungo’.

Boloca 2028, Mulattieri 2027, come Thorstvedt e Laurientè, Henrique 2026. Di seguito il quadro riassuntivo di TMW: tra parentesi la data di scadenza del contratto: Berardi 3 (2027), Pinamonti 2,4 (2027), Vina 1,2 (2024), Castillejo 1,2 (2024) Bajrami 1,2 (2024), Cragno 1 (2024), Consigli 1 (2024), Alvarez 1 (2027), Laurienté 0,9 (2027), Defrel 0,9 (2024), Obiang 0,9 (2025), Volpato 0,7 (2024), Toljan 0,7 (2025), Ferrari 0,6 (2024), Boloca 0,6 (2028), Thorstvedt 0,6 (2027), Pegolo 0,5 (2024), Racic 0,5 (2026), Mulattieri 0,5 (2028), Tressoldi 0,4 (2026), Viti 0,3 (2024), Henrique 0,3 (2026), Pedersen 0,2 (2024), Erlic 0,2 (2026), Lipani 0,1 (2028), Missori 0,1 (2024), Ceide 0,1 (2026)