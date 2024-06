Multinazionale Sassuolo Tredici convocati

Sono tredici i calciatori del Sassuolo convocati dalle nazionali di appartenenza, si tratti di nazionali maggiori o di giovanili e se fa un certo effetto vedere la corsa europea degli azzurri di Spalletti che comincia senza nessun neroverde in organico, vale comunque la pena sottolineare come un po’ di Sassuolo, agli Europei, ci sarà comunque, grazie ad Erlic, Kumbulla e Bajrami. Ma andiamo con ordine e diciamo che Marcus Pedersen e Kristian Thorstvedt sono già a disposizione della nazionale norvegese che stasera alle 19 gioca contro il Kosovo in amichevole a Oslo e sabato, in trasferta, affronta invece la Danimarca per un altro test amichevole, e due sono gli appuntamenti – amichevoli anch’essi – in agenda per Josh Doig, arruolato dall’under 21 della Scozia per le gare contro Turchia, già giocata, Doing è rimasto fuori, e Austria. Doppio impegno anche per Pedro Obiang, che con la ‘sua’ Guinea Equatoriale affronta due gare valide per le 2qualificazioni mondiali, Oggi la prima a Rades, contro i padroni di casa della Tunisia, la seconda a Malabo contro il Malawi. Per i già citati Erlic (Croazia), Kumbulla e Bajrami (Albania) la marcia di avvicinamento ad Euro 2024 è cominciata invece lunedì sera.

Per il primo 67’ in campo con la formazione che battuto 3-0 la Macedonia del Nord, per il fantasista e il difensore arrivato a gennaio dalla Roma, invece, rispettivamente 90’ e 28’ nel 3-0 che ha garantito all’Albania la vittoria sul Liechtenstein. Prossimi impegni, per loro, venerdì e sabato, quando sono in programma le ultime due amichevoli per Albania e Croazia (Azerbaijan e Portogallo, rispettivamente, gli avversari) prima dell’eurodebutto in programma, per l’una e per l’altra, il prossimo 15 giugno. Quanto agli ‘italiani’ impegnati ad Euro2024 non ce ne sono, tra i neroverdi, agli ordini di Luciano Spalletti, ma i baby del Sassuolo avranno di che farsi notare nelle under.

Volpato è stato aggregato all’under 21, impegnata nel Tournoi Maurice Revello cominciato ieri in Francia, a Vitrolles contro il Giappone (per Volpato solo panchina) e che proseguirà domani con la sfida all’Ucraina, affrontata la quale l’under 21 avrà a che fare anche, la settimana prossima, con Panama e Indonesia contro le quali chiuderà la fase a gironi. In under 20 ci sono invece Filippo Missori e i neocampioni d’Italia Primavera Justin Kumi e Flavio Russo: per loro stage presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia con amichevole contro la nazionale maggiore (oggi) e l’under 19 (domani) che ha invece arruolato Luca Lipani e Leone, anche quest’ultimo protagonista dello scudetto neroverde in Primavera 1 conquistato il fine settimana scorso dai Bigica Boys al Viola Park.

Stefano Fogliani