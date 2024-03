Neroverdi in nazionale, le pagelle. Doig segna, Thorstvedt in campo

di Lorenzo Longhi

Passi la soddisfazione per i propri atleti, ma per un allenatore di club la pausa per le partite delle nazionali è sempre un problema. Per Davide Ballardini, così come per tanti altri suoi colleghi, il momento di poter lavorare con tutto l’organico a disposizione non è ancora arrivato: la squadra riprenderà oggi gli allenamenti al Mapei Football Center ma saranno ancora impegnati con le rispettive nazionali Cristian Volpato, che con l’Under 21 azzurra oggi pomeriggio a Ferrara sfiderà la Turchia nelle qualificazioni europee, Luca Lipani, in campo dopo pranzo a Lignano con la Under 19 contro la Georgia nella fase Elite del campionato europeo di categoria, nonché Markus Pedersen e Kristian Thorstvedt (stasera c’è l’amichevole Norvegia-Slovacchia), e pure Martin Erlic, la cui Croazia in serata sfiderà l’Egitto al Cairo nella finale di Acud Cup. Di nove convocati, insomma, cinque rientreranno solo a partire da domani.

Detto questo, le nazionali aumentano l’orgoglio e l’autostima di chi c’è, e male non fanno, eventuali infortuni a parte. Così può essere più che soddisfatto dell’intermezzo Luca Lipani, il quale con l’Under 19 di Bernardo Corradi ha battuto 3-1 la Scozia e 2-1 la Repubblica Ceca giocando entrambe le partite da titolare e andando anche in gol nella seconda delle due partite, di testa su angolo battuto da Pafundi. Per Missori in Under 20, giovedì scorso, un tempo (il secondo) nello 0-0 contro la Romania, buono per ottenere un po’ di minutaggio stagionale, mentre Volpato – che stasera sarà a disposizione di Nunziata – venerdì figurava tra gli indisponibili per Italia-Lettonia. Andando all’estero, nella Norvegia, impegnata venerdì a Oslo contro la Repubblica Ceca (sconfitta 1-2), Pedersen non ha giocato mentre Thorstvedt è sceso in campo per tutta la ripresa; oggi, nella già citata sfida contro la Slovacchia, potrebbe esserci spazio per entrambi. La Croazia di Erlic, in Egitto, ha battuto ai rigori la Tunisia qualificandosi alla finale della Acud Cup contro i padroni di casa: il difensore neroverde ha giocato un’ora, venendo sostituito al 14’ del secondo tempo della sfida.

Benissimo è andata a Josh Doig, capitano dell’Under 21 scozzese che ha battuto 4-1 il Kazakistan nelle qualificazioni europee. Per il mancino neroverde 90 minuti in campo e la presenza sul tabellino dei marcatori per la prima rete dell’incontro, con una splendida botta di sinistro finita nel sette a destra della porta kazaka. Poche, invece, le soddisfazioni per Bajrami e Kumbulla: Albania sconfitta venerdì 0-3 a Parma dal Cile e 0-1 ieri a Stoccolma: Bajrami è sceso in campo in entrambe le occasioni nella formazione iniziale (73 minuti al Tardini, 77 in Svezia), Kumbulla è invece rimasto sempre in panchina.