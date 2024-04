PALLONE e finanza. Il bilancio in rosso dopo l’utile del 2022

SASSUOLO

Non tornano in classifica, i conti del Sassuolo, non tornano nemmeno nella stanza dei bottoni, stando a quanto ricostruito da ‘CF Calcio e finanza’ sulla base del bilancio chiuso dalla società alla fine dell’anno scorso. "Il Sassuolo – si legge – ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2023 tornando in rosso dopo l’utile registrato nel 2022". Si parla di "un risultato netto negativo per 7 milioni di euro, dopo il +1,4 milioni fatto registrare nel 2022" e si aggiunge come "al 31 dicembre 2023, il fatturato della società emiliana è cresciuto leggermente a 140,2 milioni, spinto dalle plusvalenze e dalla sponsorizzazione di Mapei, proprietaria del club, mentre i costi sono stati pari a quota 142,9 milioni di euro".