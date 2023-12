Piace Bradaric, Defrel possibile contropartita

Segnatevi il nome, visto che radiomercato lo dà caldo e il Sassuolo cerca esterni difensivi mancini.

Domagoj Bradaric, classe ’99, oggi in forza della Salernitana, sarebbe uno dei profili che i neroverdi seguono in vista di gennaio. Diciassette presenze e un assist fin qua con i campani, il laterale croato sarebbe nel mirino degli uomini mercato neroverdi, che tuttavia dovranno battagliare – e non poco – con la dirigenza campana che chiede 5 milioni per lasciarlo partire o, in alternativa, uno scambio di prestiti che vedrebbe coinvolto quel Defrel sul quale la Salernitana si era già fatta viva, senza arrivare a ‘chiusura’ sia l’estate scorsa che a fine 2022.

s.f.