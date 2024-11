Primavera. Bigica, seconda di fila. E la Fiorentina è lì

lecce

1

sassuolo

3

LECCE: Rafaila; Ubani (42’ s.t. Agrimi), Esposito, Pehilvanov, Addo; Yilmaz, Gorter (31’ s.t. Minerva), Kovac (1’ s.t. Delle Monache); Winkelmann, Bertolucci (31’ s.t. Metaj), Mboko (18’ s.t. Vescan-Kodor). All. Scurto (Verdosci, Pacia, Basile, Candido, Muya, Pejazic)

SASSUOLO: Viganò; Parlato (46’ s.t. Benvenuti G.), Corradini, Macchioni, Benvenuti T.; Weiss, Lopes (35’ p.t. Tomsa), Leone; Bruno (46’ s.t. Di Bitonto), Knezovic (28’ p.t. Minta); Sandro (1’ s.t. Daldum). All. Bigica (Nyarko, Negri, Mussini, Barani, Frangella, Vedovati)

Arbitro: Restaldo di Ivrea (Masciale, Cantatore)

Reti: 15’ p.t. Knezovic, 22’ p.t. Sandro, 47’ p.t. Ubani, 49’ s.t. Leone

Note: ammoniti Mboko, Parlato, Gorter, Macchioni

Seconda vittoria consecutiva per la Primavera neroverde di Emiliano Bigica, che sbanca Lecce e si issa al secondo posto in classifica, due punti sotto la Fiorentina, in compagnia di Milan e Lazio. Una prova di forza, quella fornita dai neroverdi al Deghi Center: primo gol di Knezovic e secondo di Sandro ad indirizzare una gara che non cambia più padrone.

Il Lecce di mister Scurto accorcia nel recupero del primo tempo con la rete che porta la firma di Ubani, non senza aver colto un palo, ma il Sassuolo ribatte costruendo a sua volta i presupposti del tris, che arriva a fine gara con Leone. È il gol che chiude definitivamente la contesa.

La giornata Empoli-Juventus 2-1, Sampdoria-Bologna 0-1, Milan-Hellas Verona 3-0, Roma-Cesena 1-1, Atalanta-Genoa 2-3, Cagliari-Lazio 0-0, Monza-Inter 2-3, Cremonese-Fiorentina 2-4; Lecce-Sassuoo 1-3; Torino-Udinese.

Classifica: Fiorentina 21; Milan, Sassuolo, Lazio 19; Inter 18; Genoa, Bologna 17; Juventus 16; Torino*, Roma 15; Cagliari 14; Cremonese 12; Lecce, Atalanta, Monza, Empoli 11; Hellas Verona 9; Cesena 8; Sampdoria 5; Udinese* 3 (*una gara in meno)