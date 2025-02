Primavera, capolista battuta. Colpaccio neroverde a Firenze

FIORENTINA 2 SASSUOLO 3

Fiorentina: Vannucchi; Trapani, Kouadio, Baroncelli, Scuderi (36’ p.t. Balbo); Gudelevicius (1’ s.t. Mazzeo), Ievoli, Keita; Bertolini (42’ s.t. Puzzoli), Tarantino (28’ s.t. Braschi), Rubino. All. Galloppa (Leonardelli, Turnone, Sadotti, Lamouliatte, Romani, Deli, Balbo, Angiolini)

Sassuolo: Scacchetti; Seminari, Di Bitonto, G. Benvenuti G., Barani (44’ s.t. Sibilano); Frangella (22’ s.t. Weiss), Tomsa (28’ s.t. Moriano), Leone; Bruno; Minta (44’ s.t. T. Benvenuti), Daldum (28’ s.t. Knezovic). All. Bigica (Mantini, Viganò, Sandro, Appiah, Cardascio, Vedovati)

Arbitro: Raimondino di Palermo (Palermo, Iuliano)

Reti: 45’ p.t. Daldum, 5’ e 8’ s.t. Bertolini, 13’ s.t. Minta, 40’ s.t. Knezovic

Note: ammoniti G. Benvenuti, Gudelevicius, Tomsa, Ievoli

Colpaccio del Sassuolo in casa della capolista. I neroverdi si impongono 3-2, fermano la serie record della Viola a 8 vittorie di fila e consolidano la propria posizione playoff (12 punti in più rispetto agli inseguitori) esaltandosi dentro un match entusiasmante.

Fatto di sorpassi e controsorpassi che a fine gara vede i neroverdi festeggiare grazie alla rete di Knezovic che riscrive il 2-2 maturato all’ora di gioco. "Abbiamo giocato in modo coraggioso, cercando di sfruttare i loro punti deboli, e direi che a parte i primi 10 minuti del secondo tempo abbiamo fatto una prova importantissima", dirà Bigica a fine partita, riavvolgendo il nastro di 90’ che hanno visto il Sassuolo prima in fuga, con la rete di Daldum, poi in difficoltà quando la doppietta di Bertolini a inizio ripresa sembrava poter mettere le ali ai viola.

Sembrava appunto: prima dell’ora di gioco Minta fa 2-2 e nel finale Knezovic si inventa la rete che vale ai neroverdi il 17mo successo stagionale.

Stefano Fogliani