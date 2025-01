Primavera. Daldum nell’extra time. Vittoria fondamentale

sassuolo

2

cesena

1

: Scacchetti; Parlato, Corradini, G. Benvenuti, Barani; Cardascio (29’ s.t. Seminari), Tomsa (1’ s.t. Lopes), Leone; Bruno (36’ s.t. Vedovati), Knezovic (13’ s.t. Minta); Sandro (36’ s.t. Daldum). All. Bigica (Viganò, T. Benvenuti, Macchioni, Weiss, Negri, Frangella)

CESENA: Veliaj; Domeniconi, Gallea Bedi, Valentini, Manetti (1’ s.t. Arpino); Castorri, Campedelli, Ronchetti (25’ s.t. Abbondanza); Ghinelli (24’ s.t. D. Zamagni); Perini (30’ s.t. Tosku), Coveri (44’ s.t. Wade Papa). All. Campedelli (Montalti, Mattioli, Tampieri, Zamagni T., Lontani, Dolce)

Arbitro: Silvestri di Rimini (El Filali, Di Meo)

Reti: 16’ s.t. Coveri, 21’ s.t. Bruno, 95’ s.t. Daldum

Note: ammoniti Tomsa, Leone.

La sfanga, il Sassuolo Primavera. E pazienza se ci vogliono oltre 94’ di partita risolti in mischia, sull’ultimo corner che i neroverdi si guadagnano all’ultimo minuto di recupero, da Daldum, entrato giusto in tempo per cambiare quell’uno a uno cui fin lì il Cesena aveva costretto i ragazzi di Emiliano Bigica. Per i quali, ieri, contava soprattutto il risultato: è arrivato e non vale la pena di andare troppo per il sottile, anche considerato che la vittoria consolida i neroverdi nel gruppetto di vertice. Recrimina – e non a torto – il Cesena, sempre in gara, spesso ben organizzato e in vantaggio per primo all’ora di gioco. Raggiunti dalla rete di Leone, i romagnoli la loro partita l’hanno fatta, prima che il recupero ne frustrasse le velleità. "Il Cesena è stato più in palla di noi per tutta la gara, per quello che ho visto in campo devo essere onesto e dire che non meritavano la sconfitta", ammetterà alla fine Emiliano Bigica, che tuttavia si tiene stretto un risultato importantissimo.

s.f.