Primavera e Femminile. Bigica cerca punti playoff a Lecce. Le neroverdi fanno visita al Milan

Cerca altri punti che ne consolidino la posizione in zona playoff, la Primavera del Sassuolo, attesa oggi al Deghi Center di Lecce per l’inizio di un’altra settimana particolarmente intensa che la vedrà in campo anche mercoledi sera al Ricci per la gara di ritorno di Youth League. Per pensare alla ‘vetrina’ europea, tuttavia, c’è tempo, anche considerato che il Sassuolo parte da 5 reti di vantaggio, "e contro i giallorossi – le parole del tecnico Emiliano Bigica alla vigilia – ci aspetta una gara durissima". Il Lecce viaggia a metà classifica, ha 11 punti – il Sassuolo 16 – e, aggiunge Bigica, "anche se ha cambiato tanto questa estate, sta trovando i giusti equilibri, quindi non sono ammesse distrazioni". E conta poco che mercoledi incomba, come detto, l’Europa: "adesso è il momento di vivere alla giornata, mettendo in ogni gara il massimo". La partita sarà trasmessa in diretta su Primavera TV – sull’APP di Sportitalia e sul sito www.sportitalia.com: in campo alle 11.

Femminile. Alle 18 sfida al Milan in trasferta. Le neroverdi, un punto e ultimo posto in classifica, cercano una svolta.