Primavera. I ragazzi di Bigica ancora imbattuti. Ma col Monza non si va oltre il pari

SASSUOLO: Viganò; Parlato, Corradini, Mantini, Barani (37’ s.t. Benvenuti T.); Knezovic, Lopes (28’ s.t. Minta), Mussini (18’ s.t. Tomsa); Bruno; Vedovati (17’ s.t. Negri), Sandro (28’ s.t. Daldum). All. Bigica (Mantini, Benvenuti G., Di Bitonto, Vezzosi, Seminari, Weiss)

MONZA: Ciardi; Postiglione, Domanico, Crasta; Lupinetti (14’ s.t. Bagnaschi), Diene, Berretta (37’ s.t. Troise), Colombo, De Bonis (31’ s.t. Pedrazzini); Martins (1’ s.t. Zanaboni), Longhi (14’ s.t. Nene). All. Zenoni (Vailati, Giubrone, Castelli, Gaye, Romanini, Azarovs)

Arbitro: Gandino di Alessandria (Savasta, Cerrato)

Reti: 3’ s.t. Vedovati, 15’ s.t. Zanaboni

Note: ammoniti Colombo, Diene, Bagnaschi Non va oltre il pareggio casalingo contro il Monza, la Primavera neroverde allenata da mister Bigica, che resta imbattuta ma non va oltre i brianzoli in coda ad una gara intensa e combattuta. Che i neroverdi ‘muovono’ tra l’altro per primi, grazie a Vedovati che in avvio di ripresa capitalizza una percussione di Bruno e li porta avanti. Il Monza di mister Zenoni è bravo tuttavia a non disunirsi e a trovare, da corner, la zuccata di Zanaboni che fa 1-1. Risultato che regge fino alla fine: i neroverdi qualcosa creano con Vedovati e Parlato, ma rischiano nel finale, quando Viganò evita loro la beffa.