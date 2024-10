Primavera. Il premio ’Scopigno’ a mister Emiliano Bigica

SASSUOLO

Un altro premio per l’allenatore del Sassuolo Primavera Emiliano Bigica (foto), che ieri ha ricevuto il premio ‘Manlio Scopigno’ come miglior allenatore del settore giovanile. Omaggio in una certa misura dovuto, vista la ‘doppietta’ (scudetto e supercoppa) messa a segno dai neroverdi la scorsa stagione, consegnato al tecnico barese presso il Salone d’Onore del Coni a Roma. Il mister, al momento del ritiro del premio, si è detto "felice e onorato", perorando poi la causa dei giovani emergenti che sgomitano per affermarsi ad alto livello, trovando tuttavia, spesso, qualche ostacolo di troppo. "Che vinca lo scudetto primavera il Sassuolo, l’Empoli o il Lecce significa che in Italia il talento c’è e si lavora bene, come c’è sempre stato. Sarebbe opportuno – ha detto ancora Bigica - avere più coraggio per far giocare questi giovani. Non è detto che uno arrivi a fare il calciatore direttamente dalla Primavera alla prima squadra, chi ha talento e chi ha fame può arrivarci anche passando dalle serie minori". ‘Il riconoscimento – scrive invece il sito ufficiale neroverde congratulandosi con Bigica - certifica l’ottimo lavoro svolto fin qui dal tecnico del Sassuolo e il raggiungimento di importanti risultati dalla Primavera negli ultimi mesi’.

s.f.