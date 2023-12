Primavera, la Coppa Italia. Knezovic ne segna due e i ragazzi di mister Bigica accedono ai quarti di finale

sassuolo

3

cremonese

1

SASSUOLO: Scacchetti, Piantedosi, Leone (17’ s.t. Rovatti), Baldari, Knezovic (37’ s.t. Petrosino), Lopes (26’ s.t. Okojie), Pigati, Cannavaro (1’ s.t. Ioannou), Neophytou, Corradini, Parlato (17’ s.t. Ferrandino). All. Bigica (Mazzetti, Di Bitonto, Kumi, Bruno, Caragea, Falasca)

CREMONESE: Brahja, Triacca, Martin (51’ Balasa), Opris, Prendi, Cantaboni (35’ s.t. Ricci), Avitabile, Mavrommatis (14’ s.t. Marino), Pessolani (1’ s.t. Faye), Della Rovere (1’ s.t. Gashi), Tosca. All. Pavesi (Zorzi, Lottici, Gabbiani, Stuckler)

Arbitro: Mazzoni di Prato (Scardovi, Mambelli)

Reti: 5’ p.t. Pessolani, 31’ p.t. e 14’ s.t. Knezovic, 11’ s.t. Baldari.

Il Sassuolo Primavera centra l’obiettivo, batte la Cremonese e accede ai quarti di Finale di Primavera Tim Cup, dove troverà la Roma che ha eliminato il Cesena.

Il 3-1 con cui i giocatori neroverdi di Emiliano Bigica regolano i grigiorossi, che pure erano andati in vantaggio per prima, ne certifica l’ottimo momento, trattandosi della sesta vittoria nelle ultime 6 gare dell’ottava nelle ultime nove. A fare le fortune del Sassuolo, questa volta, Knezovic, che alla mezz’ora pareggia il gol di Pessolani e all’ora di gioco manda in fuga i neroverdi, che nel frattempo avevano già effettuato il sorpasso con Baldari.

Quando il fantasista croato segna il secondo gol siamo al 14’ della ripresa, ma il terzo di match che resta non cambia nulla. Cremonese out, Sassuolo ai quarti.