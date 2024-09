Sassuolo Calcio amputati, la Champions al via

di Francesco Vecchi

SASSUOLO

La Champions League del calcio amputati a casa di chi della disciplina ha fatto una ragione di vita, diventandone ’ambasciatore’. Ma anche sui campi di quella stessa società, il Sassuolo Calcio, che lo ha sostenuto, puntando su di lui come dipendente, col ruolo di segretario. Da domani a domenica si disputerà quello che probabilmente è uno dei capitoli più belli della storia dell’atleta 25enne Francesco Messori, nato a Correggio. Non a caso a presentare l’evento continentale che per la prima volta arriva in Italia (da domani a domenica), in quel Mapei Football Center che insieme allo stadio Enzo Ricci ospiterà i 18 match previsti, Messori era l’ospite d’onore: "Mi è capitato spesso di recente di sentirmi rivolgere la domanda sul perché non fossi a Parigi, alle paralimpiadi. Il motivo è semplice – spiega -, il calcio amputati purtroppo non è ancora una disciplina paralimpica. È una disciplina comunque che offre tanto spettacolo, si avvicina tanto al calcio. Siamo atleti a tutti gli effetti, in Italia non ancora professionisti, ma facciamo di tutto per arrivare ad esserlo. Questo sport merita di crescere". E i riflettori della Eaff Football Champions League, organizzata dal Sassuolo Calcio, sostenuta dalla Regione, patrocinata da Uefa Respect e sponsorizzata da Mapei, sicuramente aiutano. In campo andaranno le migliori otto del Vecchio Continente: i campioni in carica turchi del Sahinbey Sk, i campioni d’Italia del Vicenza, che peraltro hanno proprio Messori in rosa, gli inglesi dell’Everton, gli irlandesi del Cork City, i francesi del Paris Fc, i polacchi del Wisla Krakow, i georigiani dell’Odishi Zugdidi e gli spagnoli del Cd Flamencos Amputados. Al palcoscenico europeo si aggiunge quello del teatro Carani, dove domani sera, dopo una prima giornata ricca di partite (saranno tutte in diretta sulla pagina Facebook della Eaff) si terrà la serata di gala di presentazione dell’evento fortemente voluto dal plenipotenziario neroverde Giovanni Carnevali.

"Per noi – dice l’ad e dg del Sassuolo Calcio – è un onore organizzare ed ospitare questo grande evento. Per una società sportiva è importante essere vicini in certi momenti, sono convinto che la competizione avrà ampia risonanza". Le otto squadre della Eaff Champions League 2024 sono suddivise in due gironi, la finale domenica alle 19 al Ricci. La prima partita, invece, domani mattina alle 10.30 sempre sul campo del Ricci dove a sfidarsi saranno il Vicenza contro i georgiani dell’Odishi Zugdidi. Dunque Francesco Messori subito fra i protagonisti, nella speranza possa disputare anche l’ultima gara, la finale, e magari alzare al cielo di Sassuolo una coppa che sarebbe il miglior riconoscimento per il suo impegno.