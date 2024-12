Sassuolo Femminile sfida Napoli: vittoria cruciale per la classifica

SASSUOLOGiornata cruciale, quella odierna, per il Sassuolo Femminile (in foto mister Gian Loris Rossi) che alle 12,30, al Ricci, ospita il Napoli. Le neroverdi sono nel loro miglior momento stagionale – cinque punti raccolti nelle ultime 3 gare, oltre ad una vittoria in Coppa Italia – ma per consolidarlo devono battere la squadra campana, cui sono appaiate al penultimo posto della classifica.

Una vittoria permetterebbe loro di staccare le rivali e, con tutta probabilità, sorpassare anche la Lazio, che ha un punto in più ma domani è attesa da una sfida ai limiti del proibitivo contro la capolista Juventus. Meglio, tuttavia, restare all’oggi, che dice che il Sassuolo, fin qua ha disputato la sua peggiore stagione nella massima serie, che la fase difensiva – 25 gol subiti, nessuno peggio delle neroverdi – va aggiustata e che vincere oggi è d’obbligo.

Partendo magari dalla statistica che dice che solo una volta, e mai al Ricci, il Napoli ha battuto il Sassuolo, ma che l’unica vittoria delle partenopee risale proprio all’ultimo confronto, giocato a settembre. "Quella è stata la partita che ci ha lasciato più rimpianti. Vogliamo rifarci", le parole di mister Rossi alla vigilia. Diretta su Dazn.