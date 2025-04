Sassuolo festeggia la promozione in Serie A: emozioni e celebrazioni dal divano

Qualcuno la tv l’aveva spenta, come Fabio Grosso, che poi l’ha riaccesa, facendosi accompagnare dal finale di Mantova-Spezia da "un’emozione diversa, ma va bene così". Gli altri neroverdi, invece, non è dato sapere se la gara del Martelli l’abbiamo vista o meno per intero, ma che l’abbiano vista nessun dubbio, come da testimonianze social che offrono ‘spaccati’ domestici della lunga domenica del Sassuolo e di Sassuolo. Chiusa da quel ‘Avevate dubbi?’ che celebra l’impresa neroverde sui social ufficiali della società e dove la maiuscola all’inizio non c’è, ovviamente, per caso. Ma torniamo ai giocatori, e ai loro divani: per un Obiang che attraverso il sito ufficiale della società neroverde parla di una squadra che ha raggiunto "il primo traguardo: il ritorno in Serie A" ed è riuscita "a scrivere un pezzo della storia del club" e mette nel mirino i prossimi impegni esortando a chiudere al meglio il campionato" ce ne sono altri decisamente più irrituali. Il coro (‘èserieaaaaaaaaaa’) che Tarik Muharemovic consegna ad un video, il Boloca che al triplice fischio del Martelli esulta (‘ce l’abbiamo fattaaaaaaaaa’) e quasi si commuove abbracciando Cloe, il suo cane, sul divano di casa. Poi Yeferson Paz che, bardato di neroverde, si è mescolato, felice e sorridente, ai tifosi che hanno festeggiato, domenica sera, in piazza Garibaldi, e Domenico Berardi davanti allo schermo televisivo accanto al figlio, entrambi con maglia numero 10 di ordinanza, fino all’altro ‘ritratto di famiglia’ che un esultante Filippo Romagna ha consegnato alle sue pagine social. Finita qui? Non proprio: festa anche a casa di Josh Doig come di Samuele Mulattieri, né ha rinunciato ad un brindisi, con televisore acceso sullo sfondo, Andrea Ghion. Menzione d’onore per Edoardo Pieragnolo, non meno ‘informale’, nel suo scatto in maglia neroverde e ciabatte. Immagini di una domenica diversa, che nessuno dei ‘cavalieri’ che fecero l’impresa immaginiamo tuttavia dimenticherà, vista anche la curiosa circostanza che li ha visti festeggiare, appunto, dal divano. "Un’emozione diversa", per dirla con il già citato Fabio Grosso, e scatti che restano, sotto un altro post con cui i social neroverdi hanno raccontato, per immagini, il ‘Sassuolo&Sofà, artigiani di Serie A’.