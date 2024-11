Sassuolo Il Mantova quattordici anni dopo

di Lorenzo Longhi

SASSUOLO

Se per il Modena è una sfida storica, un derby di fatto anche se strettamente non geografico, per il Sassuolo la partita contro il Mantova, apparentemente, non dice granché, ma in realtà si tratta di una delle sfide che, tra quelle contro le squadre di questo campionato, può vantare il maggior numero di precedenti, vale a dire 12.

Sebbene non sia così intuitivo, in effetti neroverdi e biancorossi hanno già condiviso due campionati di B (questo è il terzo) e quattro di Serie C2, quando non erano separate dalle categorie scalate dall’una o dall’altra – dal Mantova negli anni Sessanta del secolo scorso, dal Sassuolo nell’ultima dozzina d’anni – o dalla suddivisione dei gironi, che spesso, ai tempi della quarta divisione, ha sistemato il club lombardo nel gruppo A, quello più settentrionale, e i neroverdi nel B, il girone centrale. Ebbene, il primo confronto in un campionato professionistico è storia ormai datata: settembre 1987, C2-B, seconda giornata e, al Ricci, il Sassuolo vinse 1-0 con un gol del 19enne Schenardi, ala piacentina che poi avrebbe disputato diverse stagioni in A. Ora, fa sorridere ricordare che quel Mantova, pur favorito – era appena retrocesso – aveva iniziato malissimo il torneo (2 pareggi e altrettante sconfitte nelle prime 4 giornate), ma poi avrebbe vinto il campionato ottenendo la promozione in C1, mentre il Sassuolo sarebbe retrocesso da terzultimo, salvo poi essere ripescato. Resta, quella, l’unica vittoria in campionato dei neroverdi contro la rivale di domani, perché mai, nei successivi 11 confronti, il Mantova ha perso lo scontro diretto e, a partire dal ritorno (1-0 al Martelli, gol d Zerbio), le statistiche riportano un doppio successo nella C2 girone A 2000-01, una vittoria mantovana e uno 0-0 al Ricci nella C2 B 2001-02 e ancora due risultati pieni per i virgiliani nel girone A della C2 2003-04, campionato vinto proprio dal Mantova che salì in C1. Ma quelli erano anni importanti per entrambi i club, nei quali si gettarono le basi per un periodo di grandi soddisfazioni: il Mantova di Lori sarebbe presto andato in B, e così pure il Sassuolo di Squinzi, ed ecco le due squadre affrontarsi appunto in cadetteria nelle stagioni 2008-09 e 2009-10: 2-1 Mantova e 1-1 in entrambe le annate, con firme, dall’una e dall’altra parte, anche prestigiose, da Riccardo Zampagna a re Giorgio Corona, da Dario Passoni a quel Daniele Martinetti che ha segnato 3 dei 4 gol neroverdi al Mantova in B. Sono passati 14 anni e spiccioli dell’ultima volta, 34 dall’unica vittoria, e va da sé che i rapporti di forza domani parlano abbastanza chiaro, almeno sulla carta, e l’occasione per sistemare un po’ i conti il Sassuolo ce l’ha. Ma tra il campo e la carta c’è qualche differenza e, sebbene il Mantova fuori casa abbia avuto molte difficoltà, occhio alle bucce di banana.