Sassuolo in attesa della promozione in Serie A: decisivo il derby col Modena

Mettiamola così, e diciamo che anche il Sassuolo non avesse perso a Palermo, per i neroverdi non sarebbe stata festa comunque. Il match delle 17.15 che ha chiuso la 32ma giornata del campionato di serie B ha visto infatti lo Spezia abbattere la Sampdoria al Picco (2-0 il risultato finale) ed ecco che allora i responsi sul Sassuolo in A si appendono alla prossima giornata, se non a quelle successive.

Oggi ne mancano 6 alla fine, i punti in palio sono 18 e quelli che il Sassuolo può ‘amministrare’ sono i 14 che lo sperano dallo Spezia, terzo in classifica. I conti, insomma, di fanno in fretta, e dicono che per andare in A tra una settimana il Sassuolo deve vincere il derby contro il Modena – si gioca sabato alle 19,30, lo diciamo per i tre, quattro che ancora non lo sanno – e poi disporsi all’attesa, visto che lo Spezia gioca a Mantova alle 17,15 di domenica.

Vincendo i neroverdi vanno a 75: se lo Spezia sbanca il ’Martelli’ niente festa, se perde o pareggia il Sassuolo è in A. Se invece il Sassuolo perde o pareggia al Braglia non si festeggia nemmeno se gli ‘aquilotti’ perdono, o pareggiano, in quel Mantova: il distacco, visto lo svantaggio che i neroverdi patiscono nei confronti dello Spezia negli scontri diretti, non sarebbe infatti in nessun caso sufficiente a togliere lo champagne dal frigo e toccherebbe aspettare Pasquetta.

Quando si giocano, finalmente in contemporanea, alle 15, sia Sassuolo-Frosinone che Spezia-Cosenza. A occhio, il giorno giusto è quello, ma chissà cosa succede, da qui a Pasquetta… Magari si anticipa, magari si rimanda: del resto il precedente del Sassuolo 2012/13, cui venne il ‘braccino’ e, dopo aver dominato la stagione, si trovò a giocarsi il tutto per tutto negli ultimi 90’ è lì. A monito degli immemori…

s.f.