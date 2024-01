Sassuolo, Mercato in Movimento per Raggiungere l'Obiettivo

SASSUOLO

È vero che, per dirla con Dionisi, ‘l’organico del Sassuolo ha le risorse che servono per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati’. Ma è anche vero che, a causa anche di qualche assenza di troppo la coperta si è accorciata, non meno di una classifica che oggi dice 16mo posto a +2 dalla zona che scotta, un’occhiata al mercato forse è il caso che la dirigenza neroverde lo dia, e non soltanto per cedere elementi – Defrel, Alvarez, Ceide, ed è di ieri la notizia del possibile addio di Tressoldi, che il Bologna valuterebbe per rimpiazzare Bonifazi – a loro modo ‘sacrificabili’ quanto piuttosto per puntellare reparti – difesa in primis, ma anche il centrocampo non scherza – cui qualche aggiunta non guasterebbe. Il nome ‘nuovo’, tra i tanti che si fanno, è quello dell’ex Stefano Sensi: sacrificantissimo (65’ tra campionato e Coppa Italia) nell’Inter, il centrocampista potrebbe rientrare alla basa per trovare spazio e minuti che in neroverde, complici anche le perduranti assenze di Obiang e Racic, non gli mancar ebbero. I rumors danno conto di un sondaggio degli uomini mercato del Sassuolo, che tuttavia rincorrono anche – ovvie - urgenze in difesa: serve, stante l’indisponibilità di Vina, anche un laterale mancino e la rosa è tanto ampia da comprendere Bradaric (Salernitana, che vorrebbe Defrel), Doig (il Verona cede), Beruatto del Pisa e l’atalantino Bakker.

s.f.