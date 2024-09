Sassuolo Pericolo Carrarese, neroverdi avvisati

SASSUOLO

Nel calcio la proprietà transitiva non funziona granché, e può anzi portare a grossolani errori di prospettiva. Tuttavia, se utilizzata come pretesto di analisi in un contesto limitato, può fornire qualche indicazione, come nel caso del calendario che, sinora, per tre volte su quattro ha messo di fronte il Sassuolo e la Carrarese – che si sfideranno domani in Toscana – agli stessi avversari, prima della sosta del campionato. Una coincidenza abbastanza curiosa che vale la pena sviscerare.

La Carrarese ha affrontato Cesena alla prima giornata, Cremonese alla seconda e Catanzaro alla quarta, sfide disputate tutte in trasferta e che si sono risolte in altrettante sconfitte. 2-1 per i bianconeri a Cesena, 1-0 per i grigiorossi a Cremona, 3-1 per i giallorossi in Calabria, ma in nessun caso la squadra di Calabro è parsa vittima sacrificale, anzi: la Cremonese, che contro il Sassuolo ha vinto in tutto, contro la Carrarese ha faticato parecchio e, a prescindere da un paio di buone occasioni iniziali e un palo, il successo l’ha ottenuto solo nel finale e su rigore. Ora, che contro quegli stessi rivali il Sassuolo abbia ottenuto 4 punti e la Carrarese nessuno, non garantisce nulla, ma quelle gare aiutano a dare l’idea di una squadra, quella toscana, piuttosto grintosa, certo non ricca di talento ma con una grande capacità di sacrificio nei momenti difficili delle partite. Una squadra che lascia all’avversario il pallino del gioco (è avvenuto anche nell’unica vittoria, contro il Sudtirol, pur con percentuali di possesso molto simili), soffre gli scambi veloci degli avversari (6 i gol incassati) ma sa colpire: 4 i gol segnati sinora da Schiavi (2), Bouah e Finotto.

In questo senso, essendo il Sassuolo una squadra che produce gioco offensivo, alla Carrarese serviranno gli straordinari, ma le difficoltà emerse nella difesa neroverde lasciano intravedere la necessità di non lasciare alla Carrarese le ripartenze. Intanto, ieri a mezzanotte si è chiusa la finestra estiva di mercato anche in Turchia, a quanto pare con un nuovo tentativo del Galatasaray per Armand Laurienté, andato di nuovo a vuoto, si parla di una cifra vicina ai 13 milioni. Proposta respinta: a inizio mercato Carnevali chiedeva 15-20 milioni, nessuno ha mai raggiunto la cifra minima. Il francese dovrà rivalutarsi riportando il Sassuolo in A.

In foto: mister Fabio Grosso.

Lorenzo Longhi