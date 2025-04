Sassuolo Primavera sfida la capolista Roma: Big match al Ricci

Dopo la prima squadra, cerca l’assalto al cielo anche la Primavera neroverde. La squadra di Emiliano Bigica, terza in classifica, affronta infatti la capolista Roma per quello che è il big match della 33ma giornata del ‘Primavera1’. Si gioca al Ricci, alle 14, con addosso i riflettori di Sportitalia (il canale 60 trasmette la gara in diretta) e con addosso anche la pressione del caso. Se il Sassuolo vince, infatti, aggancia l’Inter al secondo posto, mangia ai giallorossi tre dei quettro punti che i capitolini vantano sui neroverdi e blinda, di fatto, il piazzamento nella sestina playoff. Vale doppio, insomma, la partita di oggi, e va interpretata di conseguenza, andando oltre i valori di una Roma che il tecnico neroverde ha ben presente. "La Roma – ha detto alla vigilia - è prima con merito, ha un tecnico abituato a vincere che dispone di un organico di grande livello, ma il mio Sassuolo ha dimostrato di poter creare problemi a chiunque"Vero: già all’andata il Sassuolo ha imposto alla squadra capitolina il pari a domicilio, ma era settembre. Sei mesi dopo il contesto è differente, "ma i miei hanno dimostrato in più occasioni di saper essere squadra, e cono convinto lo confermeranno. Ho visto, in settimana, grande concentrazione e motivazione, vedo la voglia di fare una prestazione importante e – conclude Bigica - la volontà, da parte di tutti, di continuare a credere nel nostro sogno".