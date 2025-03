La Reggiana sparisce dopo il vantaggio: vince il Sassuolo 5-1

Reggio Emilia, 29 marzo 2025 – Illusione con gol di Vergara al terzo minuto, poi un crollo totale contro un avversario troppo forte per tutti sul campo in questo campionato. Tutta qui questa partita: 5-1 del Sassuolo, in un clima surreale, in uno stadio semi deserto che ricordava i tempi della pandemia del 2020. E dopo il corteo di protesta che aveva visto sfilare i tifosi granata per il mancato scambio di curva.

Sassuolo-Reggiana 5-1 al Mapei stadium (foto Artioli)

I gol: tiro di Vergara dal limite che sorpende Moldovan al 3’. Poi poker neroverde già nel primo tempo con un gol di Mulattieri in area piccola (15’), un autogol di Reinhart dopo gli sviluppi di un corner (18’), un sinistro ravvicinato di Lauriente (36’) e un colpo di testa di Boloca tutto solo (38’).

Nella ripresa una “non-partita”: da menzionare il rigore di Verdi per il 5-1 finale (generoso penalty per tocco di Lucchesi su Moro).

La Reggiana si trova in zona playout, a sette turni dal termine (32 punti). Potrebbe ritrovarsi addirittura in zona retrocessione diretta domani in caso di vittoria della Salernitana in casa col Palermo (domani ore 17.15). Granata in campo già venerdì, per cercare un successo che manca dal 26 gennaio (otto gare fa): alle 20.30 a Reggio arriverà la Cremonese, quarta con 49 punti ma che oggi ha pareggiato 2-2 in casa col Cittadella (e perdeva fino al 75’).

Il tabellino

SASSUOLO-REGGIANA 5-1

SASSUOLO (4-2-3-1): Moldovan; Toljan, Romagna, Lovato, Pieragnolo (33’st Paz); Ghion (13’st Lipani), Boloca; Berardi (29’st Verdi), Volpato (13’st Obiang), Lauriente; Mulattieri (13’st Moro). A disp.: Satalino, Missori, Velthuis, Odenthal, Iannoni, Pierini, Muharemovic. All.: Grosso REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Fiamozzi (1’St Urso), Meroni (33’st Rozzio), Lucchesi, Libutti; Ignacchiti, Reinhart (1’st Girma), Sersanti (23’st Kabashi); Vergara, Portanova (23’st Maggio); Gondo. A disp.: Sposito, Sosa, Stulac, Cigarini, Pettinari, Kumi, Nahounou. All.: Viali

Arbitro: La Penna di Roma 1 (Di Monte di Chieti e Monaco di Faenza; Iv ufficiale D’Eusanio di Faenza; Var Giua di Olbia, Avar Miele di Nola) Reti: Vergara (R) al 3’pt, Mulattieri (S) al 15’pt, Reinhart (R) aut. al 18’pt, Lauriente (S) al 36’pt, Boloca (S) al 38’pt, Verdi (S) su rig. al 41’st. Note: spettatori comunicati 5058. Ammoniti Reinhart, Vergara, Ghion, Girma. Angoli: 3-2. Recuperi: 1’ e 0’.