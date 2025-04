Sassuolo verso la storia: record di Serie B nel mirino

Ora, a promozione acquisita, non si può più parlare di traguardi e di obiettivi, perché quelli sono stati ormai tutti raggiunti, ma di storia e di gloria. Compiuta la missione principale, il Sassuolo oggi può trovare le motivazioni nella possibilità di lasciare un segno che vada oltre la promozione e si fissi a lungo negli annali: si parla, in questo caso, di record. La squadra di Grosso, in questa stagione, ha nel mirino almeno quattro primati da superare per quanto concerne i 51 campionati di Serie B a 20 squadre disputati sinora, questo compreso. Il primo è quello del maggior numero di punti: appartiene all’Ascoli 1977-78, capace di arrivare sino a quota 61 in un torneo nel quale la vittoria valeva due punti; un punteggio che, parametrato ai tre punti per ogni successo in vigore ormai da qualche anno, equivarrebbe a 87 punti (mentre il Benevento 2019-20, in B, arrivò a 86); nelle prossime 5 partite al Sassuolo servono quattro vittorie per eguagliare lo score dei marchigiani, 13 punti per superarli e accaparrarsi il diritto a iscrivere il nome del Sassuolo nel libro dei record, a un’altezza difficilmente raggiungibile per qualsiasi altra squadra. Si tratta, del resto, di un record che dura dal 47 anni, un primato che peraltro si collega anche a quello del maggior numero di vittorie (lo ribadiamo: sempre nei campionati di B a 20 squadre), che attualmente è appannaggio sempre di quell’Ascoli guidato dal tecnico Antonio Renna, e che nel 2019-20 venne eguagliato dal Benevento di Filippo Inzaghi: parliamo di 26 vittorie in 38 partite; il Sassuolo attualmente è a 23 e il primato è davvero alla portata. Altro record possibile è quello del maggior numero di gol segnati, che verosimilmente cadrà anche abbastanza presto: appartiene al Milan 1982-83 che segnò 77 reti con i vari Jordan, Damiani, Verza, Serena e il centrocampista goleador Battistini; ebbene, ai neroverdi ne mancano appena 5 per superarlo, davvero pochi. Ma l’appetito vien mangiando, e così al dato dei gol si lega anche il possibile record per la miglior differenza reti, oggi appannaggio dell’Ascoli 1977-78 – che, evidentemente, fu protagonista di una stagione formidabile – con un notevolissimo +43, mentre i neroverdi in questo momento sono a +39 a meno cinque dal termine. Sono numeri che fanno effetto e, se si pensa a quanti anni sono serviti anche solo per andare vicini a quei record, si capisce facilmente quanto sia eccellente la stagione della squadra di Grosso. La quale, in attesa dei primati più rilevanti, in questa stagione uno lo ha già superato, vale a dire quello delle vittorie consecutive in casa, giunte a quota 11, una striscia che si è fermata col pareggio del Mapei Stadium contro il Bari: per la B a 20 squadre, un record già in cassaforte.