Scelti dai ct. Da Thorstvedt a Muharemovic. Cinque i convocati in nazionale

Sono cinque i giocatori neroverdi appartenenti alla prima squadra che hanno lasciato il Mapei Football Center perché impegnati nelle rispettive nazionali durante la sosta di ottobre e rientreranno solo la prossima settimana, quando la marcia di avvicinamento del gruppo di Fabio Grosso alla trasferta di Brescia – si gioca sabato 19 ottobre alle 17,15 al Rigamonti – sarà in corso da un po’. Il primo ad andare in campo – e primo a rientrare, indicativamente – sarà Kristian Thorstvedt (foto), che con la Norvegia affronterà prima la Slovenia (giovedi) all’Ullevaal Stadion di Oslo e poi, domenica sera, l’Austria a Linz in due gare valide per la Nations League, mentre per metà della prossima settimana sono attesi i rientri di Horatio Moldovan, Josh Doig e Tarik Muharemovic. Il portiere rumeno gioca infatti sabato a Cipro e tornerà in campo martedi prossimo in occasione di Lituania-Romania, per la terza e quarta giornata di Nations League, mentre Doig e Muharemovic, impegnati rispettivamente con le under 21 della Scozia e della Bosnia Erzegovina che cercano un pass per i prossimi Europei di categoria, hanno in agenda il primo la gara di venerdi contro il Belgio e quella di martedi contro il Kazakistan, il secondo l’incrocio contro Cipro in programma martedi a Sarajevo. Due impegni anche per Pedro Obiang, che con la Guinea Equatoriale affronta la Liberia in casa, a Malabo, venerdi, in trasferta a Monrovia lunedi per un doppio confronto valido per la qualificazione alla Coppa d’Africa. Sei, invece, i tesserati delle giovanili neroverdi impegnati: i 2006 Tommaso e Giacomo Benvenuti con la la nazionale di San Marino, i 2007 Gjyla e Tomsa con Albania Under 19 e Romania under 18 mentre all’under 18 dell’Italia si aggrega invece Giorgio Vezzosi, anche lui classe 2007. Ultimo, ma non ultimo, il 2008 Gabriel Kulla: per lui c’è l’under 17 dell’Albania.

Stefano Fogliani