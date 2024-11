Youth League, la sfida delle 19 al Ricci. L’Eurosassuolo ospita i lettoni del Daugavpils

Sulla carta, dopo il 5-0 dell’andata, la qualificazione sarebbe scontata. Il condizionale ce lo mette tuttavia Emiliano Bigica, invitando i suoi a "dimenticare quanto abbiamo già fatto". La Youth League arriva, per la prima volta nella storia dello storico impianto di piazza Risorgimento, allo Stadio Ricci, dove stasera alle 19 si gioca la gara di ritorno tra la Primavera del Sassuolo e i lettoni del Daugavpils, strapazzati a Riga ma degni della massima attenzione. "Dovremo cercare sin da subito di essere aggressivi, pressare alto e nel momento in cui avremo il possesso della palla giocare come sappiamo mettendo in campo le nostre qualità con pazienza e tranquillità", ha detto ancora Bigica, che farà ovvio turnover – siamo alla seconda gara di tre settimanali – ma non perde di vista il peso specifico della gara di oggi. "Sappiamo bene quanto impegno c’è voluto per arrivare a disputare questa competizione, giocare la Youth League a Sassuolo – ha detto ancora il tecnico neroverde - è uno stimolo importante: vogliamo centrare la qualificazione e continuare il nostro viaggio in Europa, e le condizioni per farlo – concede Bigica – ci sono". Superasse questo turno, il Sassuolo affronterà, nel terzo, affronterà la vincitrice del confronto tra i kazaki del Kairat Almaty e gli spagnoli del Real Betis.

Bigletti. La biglietteria del Ricci apre alle 17: il biglietto costa 10 euro, ridotto 5.

s.f.