Saudi Pro league. Ronaldo, doppietta e terzo posto. Gabbiadini vince la Coppa del Qatar

RIAD (Arabia Saudita)Quanto possa valere e incidere il calcio italiano, in Arabia Saudita, lo abbiamo compreso, una volta di più, dalla Supercoppa che, nelle scorse settimane, ha portato quattro club del Belpaese a giocarsi il trofeo vinto dal Milan, allenato da un coach portoghese. E in qualche modo c’è ancora un filo che lega il Milan (Stefano Pioli, artefice dell’ultimo scudetto rossonero) e il Portogallo (Ronaldo, in questo caso) all’Arabia Saudita e al locale campionato.

Torna a vincere l’Al Nassr di Stefano Pioli, che nella sedicesima giornata della Saudi Pro League passa per 3-1 sul campo dell’Al Khaleej. In superiorità numerica dal 34’ per il rosso ad Al Hamsal, la squadra dell’ex tecnico del Milan riesce però a sbloccare la gara solo nella ripresa, con Cristiano Ronaldo mattatore con una doppietta (65’ e 98’), intervallata dal gol di Al Ghannam (81’) che riporta avanti l’Al Nassr dopo il provvisorio pari su rigore di Fortounis (80’). In classifica gli uomini di Pioli salgono al terzo posto con 32 punti, scavalcando l’Al Qadisiya.

L’ex rossoblù Manolo Gabbiadini (nella foto), nel frattempo, che gioca nell’Al Nasr, ha alzato al cielo la Coppa del Qatar.