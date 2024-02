Scandicci è un fortino. E il super Siena non passa

Scandicci

0

Siena

0

SCANDICCI: Masini, Frascadore, Dodaro (84’ Liberati), Sinisgallo, Menini, La Rosa, Meucci (67’ Poli), Cito, Del Pela, Corsi, Grillo (76’ Vezzi). All. Ventrice.

SIENA: Giusti, Morosi, Bertelli (67’ Agostinone), Lollo, Cavallari, Biancon, Masini (67’ Musaj), Bianchi, Boccardi (82’ Achy), Candido (80’ Ricciardo), Galligani (67’ Semiao). All. Magrini.

Arbitro: Lorenzi di Pistoia.

Note: angoli: 5-2. Recupero: 1+4.

FIRENZE – Più Scandicci che Siena ma finisce a reti inviolate il big match d’Eccellenza. Vista la scarsa capienza che può offrire il "Bartolozzi" in questo caso alla nutrita tifoseria ospite, circa duecento le presenze dei supporters giunti da Siena, si è giocato al "Bozzi". Gli "Onda Blues", supporters di casa, non hanno mancato di sottolineare con uno striscione polemico l’oramai storica diatriba con l’amministrazione comunale che vede lo Scandicci privo di un impianto per partite "importanti". Nel primo tempo lo Scandicci si fa preferire, imprimendo un gran ritmo alla gara e facendosi più pericoloso della capolista. Al 12’ Del Pela prova la cannonata dal limite e sfiora il palo. Al 17’ Grillo di tacco per Cito che alza di poco centralmente. Infine al 34’ è Sinisgallo che da fuori area dopo un’azione confusa, mette a lato di poco. Nella ripresa, complice la gran corsa del primo tempo lo Scandicci fa fatica a costruire occasioni degne di nota ma anche il Siena, con spunti isolati è appena più pericoloso.

Alberto Fiorini