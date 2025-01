Scatto Juve, ecco Alberto Costa. Vicino il primo difensore per Motta. Occhio Milan: Conte su Rashford

Non c’era ieri Randal Kolo Muani nel Paris Saint-Germain che ha giocato contro il Saint-Etienne, non c’era Marcus Rashford nel Manchester United che ha superato ai rigori a Londra l’Arsenal in Fa Cup: nelle convocazioni dei vari allenatori in queste partite di metà gennaio il mercato è immanente, perché ogni scelta nasconde la conferma di un addio imminente.

Così, anche solo guardando agli attaccanti, la giornata di ieri è stata piuttosto illuminante, e la scelta di Luis Enrique e del club francese su Kolo Muani lascia pensare che questa settimana possa essere decisiva per il futuro del giocatore, sul quale il pressing della Juventus è forte: nei prossimi giorni Giuntoli cercherà di trovare la quadra di una trattativa che i bianconeri vorrebbero low cost, attraverso un prestito oneroso senza obbligo di riscatto, ma con un diritto da fare eventualmente valere per una cifra non eccessiva.

Il problema è proprio qui: il Psg pagò 95 milioni per strapparlo all’Eintracht nel 2023, numeri oggi lontanissimi dalla valutazione del giocatore, ma è vero anche che il club francese aspetta in settimana Kvaratskhelia e monetizzerebbe volentieri una cessione, ecco perché l’interessamento nei confronti di Kolo Muani del Tottenham, che ha una diversa potenza di fuoco in questo momento, non è da sottovalutare, anche perché il ragazzo preferirebbe la Premier.

Zirkzee resta sullo sfondo, se e solo se lo United dovesse lasciarlo andare.

Marcus Rashford sta intanto diventando il pezzo forte di questo mercato di gennaio. Il 27enne inglese ha diversi estimatori e, ora che lo United ha deciso per la cessione, oltre al Milan – che sperava di cedere Noah Okafor al Lipsia, ma l’operazione al momento è bloccata – c’è anche il Napoli a tenere monitorata la situazione. Il denaro che arriverà da Kvaratskhelia verrà in parte reinvestito e così, sebbene a Conte piaccia particolarmente Garnacho (che ieri in Arsenal-Manchester United era in campo e ha anche servito l’assist per la rete di Bruno Fernandes), l’idea Rashford potrebbe non essere peregrina. I rossoneri, dal canto loro, lo ritengono il primo obiettivo di questa finestra.

Per la difesa c’è l’idea Kyle Walker, se il City lo liberasse a zero, ma il suo arrivo non permetterebbe l’eventuale tesseramento di Rashford, pertanto non è, oggi, il primo nome della lista, e nel suo caso l’ipotesi di un trasferimento in Arabia Saudita è, al momento, la più probabile.

La Juventus continua a ragionare sul difensore e, prima del centrale (Araujo del Barcellona resta più di una possibilità, Antonio Silva del Benfica l’obiettivo reale), potrebbe portare a Torino un terzino destro, il 21enne portoghese Alberto Costa del Vitoria Guimaraes: l’accordo è molto vicino e il suo arrivo permetterebbe a Motta di avere un’alternativa a Savona, accelerando nel contempo l’addio di Danilo. Il brasiliano aspetta di essere liberato proprio per il Napoli, ma con la Juve l’accordo ancora non c’è.

A proposito di non convocati, ieri sera nella partita tra Psg e Saint-Etienne non c’era nemmeno Skriniar, che era stato proposto al Napoli, ma è molto vicino al Galatasaray.