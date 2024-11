Italia-Francia, probabili formazioni e dove vederla: azzurri a caccia del primo posto nel girone di Nations League

Milano, 16 novembre 2024 - Ultima partita del girone di Nations League per l'Italia. Gli azzurri del ct Luciano Spalletti affrontano allo stadio Meazza di Milano la Francia: entrambe le nazionali sono già qualificate ai quarti di finale, la sfida di San Siro però mette in palio il primo posto nel gruppo. L'Italia, ancora imbattuta nella manifestazione e reduce dalla vittoria in trasferta contro il Belgio, è in testa con 13 punti, tre lunghezze davanti alla Francia, che arriva all'appuntamento dopo l'amaro 0-0 con Israele. Per chiudere la fase iniziale di Nations League al primo posto, agli azzurri basterà il pareggio. In caso di sconfitta, conterà la differenza reti. Si gioca domenica 17 novembre alle 20.45.