Italia-Francia, quando si gioca e formazioni. Kean in vantaggio su Retegui

Milano, 17 novembre 2024 – In pochi, dopo il disastro di Euro 2024, avrebbero pronosticato un'Italia già qualificata con un turno di anticipo ai quarti di finale di Nations League nel contesto del girone forse più complicato, per un risultato che significa anche ingresso nelle teste di serie per le qualificazioni ai Mondiali 2026: eppure è così grazie al successo esterno contro il Belgio, in un match nel quale a sua volta sarebbe stato sufficiente il 'segno x'. Ora, l'ultimo tassello da mettere per coronare una rinascita più rapida del previsto è blindare la vetta del Gruppo 2 di Lega A: per farlo bastano un pareggio o anche una sconfitta con un solo gol di scarto nel match contro la Francia in programma domenica 17 novembre alle 20.45 al Meazza. Nel mirino degli azzurri, oltre a quanto già raggiunto, un miglior sorteggio per i quarti di finale e l'accesso ai playoff per i Mondiali 2026, che potrebbero servire in caso di mancata qualificazione autonomamente.

Le probabili formazioni

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Tonali, Locatelli, Frattesi, Udogie; Barella; Kean. Allenatore: Spalletti

Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, T. Hernandez; Zaire-Emery, Kanté, Rabiot; Barcola, M. Thuram, Nkunku. Allenatore: Deschamps

Orario tv e dove vedere Italia-Francia in tv e streaming

Italia-Francia (fischio d'inizio alle 20.45) sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Rai 1. Disponibile anche lo streaming sul dispositivo RaiPlay.

Qui Italia

Fatto il grosso e al netto della voglia di chiudere al meglio questa fase centrando il primo posto, Luciano Spalletti non disdegnerà un leggero turnover, che potrebbe vedere in azione circa un cambio per reparto. Davanti nel 3-5-1-1 ormai consueto Moise Kean dovrebbe scavalcare nelle gerarchie Mateo Retegui, deludente in Belgio, con Nicolò Barella invece confermato nella quasi inedita veste di sottopunta. A sinistra Destiny Udogie dovrebbe far rifiatare Federico Dimarco, con Giovanni Di Lorenzo che da braccetto dovrebbe essere adoperato come quinto di destra, il suo ruolo più congeniale, lasciando quindi in panchina Andrea Cambiaso: in mezzo al campo toccherà a Sandro Tonali, Manuel Locatelli e Davide Frattesi, con Nicolò Rovella che dovrebbe quindi cedere il passo nonostante l'ottima prova di Bruxelles. Tra i pali confermato Gianluigi Donnarumma, con Federico Gatti, Alessandro Buongiorno e Alessandro Bastoni a sua protezione.

Qui Francia

Senza Kylian Mbappé (per scelta), Didier Deschamps sogna l'impresa anche per riscattare il pesante 1-3 della gara di andata. Il modulo scelto sarà un 4-3-3 aperto da Mike Maignan, con Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano e Theo Hernandez in difesa: in mediana ci saranno Warren Zaire-Emery, Adrien Rabiot e N'Golo Kanté, mentre in attacco dovrebbe toccare a Bradley Barcola, Marcus Thuram e Christopher Nkunku.

