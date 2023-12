Sci, gigante dell'Alta Badia: favoriti e orari tv

Alta Badia,16 Dicembre – Dopo lo straordinario successo di Dominik Paris in discesa libera sulla Saslong, all'Italia mancava dai tempi di Ghedina nel 2001, il circus della Coppa del mondo si sposta in Alta Badia per un paio di giornate in occasione di due slalom giganti che potrebbero nuovamente giovare a quel mostro elvetico chiamato Marco Odermatt. Si resterà, inoltre, in Italia fino al 29 di dicembre perché dopo l'Alta Badia ci sarà lo slalom di Madonna di Campiglio il 22 dicembre e poi la mitica Stelvio di Bormio subito dopo Natale.

I favoriti della Gran Risa

Sarà chiamato a fare una prova di forza nella specialità prediletta, Marco Odermatt, che fino qui ha conquistato ben 27 podi comprese le vittorie (15) su un ruolino personale di 54 podi totali di Coppa del Mondo. E’ di certo nuovamente il favorito, nonché leader della coppetta con la vittoria a Val D’Isere. Il primo acerrimo nemico, se così si può dire, sarà Marco Schwarz che ormai è l’uomo di punta in casa Austria per quanto riguarda le discipline tecniche. Se da un lato l’ago pesa su Odermatt, che ormai non conosce ansie e paure in questi palcoscenici, a provarci ci sarà anche Henrik Kristoffersen ancora lontano dai risultati che spesso lo contraddistinguono. Il norvegese è chiamato a un risultato di prestigio. Difficile trovare qualcuno da qui in poi che possa veramente fare gara dura, ma i nomi per un podio ci sono: Zan Kranjec è lo sloveno che potresti non aspettarti con la sua doppia cifra di podi in specialità, l’ultimo esattamente un anno fa proprio su questa pista, poi c’è sempre l’esperto Pinturault anche se gli anni passano, al quale si affianca Loic Meillard per la Svizzera, poi Manuel Feller, seppur non veda le prime tre posizioni della classifica da oltre un anno. In casa Italia non ci sono molte speranze, ma con il chiaro obiettivo di chiudere la gara con più atleti nei trenta. Avremo Filippo Della Vite, anche lui atteso da un inserimento in pianta stabile nei dieci, Luca De Aliprandini, in passato autore di qualche exploit ma pecca nella costanza dei risultati, senza dimenticare Giovanni Borsotti, Hannes Zingerle, Alex Vinatzer, Simon Maurberger, Tobias Kastlunger per vedere se confermerà uno dei risultati delle gare precedenti, e Giovanni Franzoni.

Orari delle gare da vedere in tv

Lo slalom gigante si potrà vedere tramite i canali di Eurosport e Rai: nello specifico per il canale in chiaro se ne occuperà Rai Due a partire dalle 9.50 per la prima manche e dalle 13.25 per la seconda manche. Come di consueto si potrà vedere anche via Raiplay, la nota piattaforma digitale. Invece per quanto riguarda Eurosport sarà a pagamento tramite Now e l’applicazione digitale di Discovery+ con orari simili a quelli della Rai: 9.45 per la prima discesa e 13.15 per la seconda ultima manche del weekend.

