Dominik Paris riscrive la storia in val Gardena: “Una vittoria perfetta”

Val Gardena, 16 dicembre 2023 – Il ‘colpo di code’ del campione. Dominik Paris stupisce tutti, e riporta l’Italia sul gradino più alto del podio di Coppa del mondo sulla pista icona della Val Gardena.

Un trionfo 22 anni dopo Kristian Ghedina, re del Saslong nel 2001, chiudendo un periodo avaro di soddisfazioni. Il suo 1.59.84 fotografa una gara perfetta. Per lui - miglior velocista azzurro della storia - è la vittoria n.22 in carriera, una vera resurrezione dopo la deludente scorsa stagione in cui erano anche circolate voci di un possibile ritiro dalle competizioni. Secondo il norvegese Aleksander Kilde , che sulla Saslong ha vinto cinque volte, ben distaccato in 2.0028 e terzo in 2.00.44 l'americano Bryce Brennett, vincitore della discesa sprint di giovedì.

“E’ stata una vittoria che vuol dire veramente tanto – racconta il 34enne carabiniere forestale al traguardo felice -. Ho sempre fatto fatica su questa pista, anche stavolta ho commesso degli errori, tuttavia ho cercato di sciare morbido, non mi riusciva da tanto tempo. la giornata di prova e la discesa di giovedì mi hanno dato abbastanza fiducia, ho capito che avevo del buon margine. Negli ultimi anni volevo strafare su questa pista, stavolta ho provato a essere sciolto, portare la velocità, fare la differenza sui salti che qui sono molto lunghi e alla fine il crono è stata un po’ una sorpresa anche per me. Voglio condividere questa vittoria con tutta la squadra, l’anno scorso ho tribolato tanto e perso le mie certezze, iniziare così la stagione significa che i pensieri di questi mesi sono stati quelli giusti, e le decisioni prese con il mio staff vanno nella giusta direzione”.