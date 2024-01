Sconfitta in Veneto. Giana, falsa partenza a Vicenza. È il secondo ko consecutivo

Trasferta amara per la Giana Erminio a Vicenza, dove la squadra lombarda perde 3-1 infilando la seconda sconfitte in due uscite nel 2024. La gara si mette subito male per gli ospiti, che lasciano campo alle spalle della difesa e rischiano un micidiale uno-due nei primi 8’. La squadra di casa fallisce la prima occasione, ma colpisce con Della Morte solo davanti al portiere. Il raddoppio arriva presto, di nuovo a difesa scoperta: lo segna Filippo De Col sfruttando l’assist del compagno che lo aveva preceduto nel tabellino marcatori. I biancorossi sembrano in controllo, ma non riescono a creare altre grandi occasioni per centrare il tris. Nemmeno la Giana, che però ha il merito di restare in partita e al 42’ segna praticamente al primo affondo: verticalizzazione di Lamesta in area per Verde che trova il varco giusto e col destro fulmina Confente in uscita, riaprendo la contesa. Il match rimane in bilico e le occasioni si diradano, ma i biancorossi restano in dieci per l’espulsione di Ferrari, negli spogliatoi a seguito di una doppia ammonizione. Gli ospiti ci provano, si sbilanciano nell’assalto conclusivo e lasciano una prateria per il contropiede vincente di Rolfini che ha tutto il tempo per aspettare il momento giusto e colpire il portiere avversario.

M.T.