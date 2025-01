SCONFITTO A LUNANO. Il Barbara non riesce a scuotersi, nuovo ko

lunano

barbara monserra

: Adebiyi, Liera, Bosoi, Lorenzoni (30’ st Seck Jr.), Carubini, Codignola, Pagliardini (38’ st Galletti), Nobili, Germinale (28’ st Zazzeroni), Tombini (12 ‘st Giovanetti), D’Angeli (28’ st Bracci). All. Manfredini.

BARBARA MONSERRA: Pigliapoco, Cancellieri, Coltorti, Carbone, Omenetti, Spezie (15’ st Zoppi), Morsucci (45’ st Buratti), Bucari (15’ st Ferrero), Ubertini (38’ st Brega), Serpicelli, Castignano (15’ st Nazzarelli). All. Mancini.

ARBITRO: Cesca di Macerata.

Reti: 28’ pt Carbone (aut.), 17’ st Pagliardini.

Il Barbara Monserra torna a mani vuote anche da Lunano. La squadra ospite subisce un gol per tempo. Nella frazione iniziale i padroni di casa la sbloccano grazie a un’autorete di Carbone dopo un tiro di Nobili. Nella ripresa a infilare Pigliapoco ci pensa Pagliardini con un sinistro al volo complice un’altra deviazione di un giocatore ospite. La reazione del Barbara Monserra non c’è. Per la squadra di Mancini quinta sconfitta consecutiva.