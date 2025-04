Scontro diretto tra Fossombrone e Ancona: in palio i playoff

Tra Fossombrone e Ancona in palio èunti playoff. Dorici a quota 46 (quinto posto utile per gli spareggi), Fossombrone a 45. Nelle prossime due giornate il Fossombrone andrà a far visita alla Vigor Senigallia e poi ospiterà l’Isernia, l’Ancona giocherà in casa contro il Castelfidardo e concluderà in trasferta ad Avezzano: per tutte e due il risultato di oggi vale il doppio. Per questo odierno scontro diretto il team metaurense si appresta a scendere in campo con la solita grinta e determinazione, oltre alla consapevolezza di potersela giocare con tutti, al di là del blasone, come ha dimostrato durante tutto il torneo.

"Giocare una partita contro una squadra importante come l’Ancona – sottolinea alla vigilia del match l’allenatore del Fossombrone Michele Fucili – per un obiettivo anche questo importante: poter rientrare nella griglia playoff, avvalora ancora di più quello che abbiamo fatto in questa stagione e quindi dobbiamo avere un grandissimo entusiasmo di giocarla. Non capita tutti i giorni di vivere una gara del genere, quindi ci vuole grandissimo voglia. Veniamo da una settimana un po’ tribolata perché abbiamo avuto diversi giocatori acciaccati durante la partita di domenica scorsa: Conti, Casolla, Torri, Roberti e Procacci sono in forte dubbio. Vedremo di onorarla al massimo e di fare una bella prestazione di fronte al nostro pubblico. Dobbiamo cercare di goderci ogni momento di questo finale di stagione perché ce lo siamo meritato e quindi vogliamo cercare di finire al meglio. Sappiamo di giocare contro una squadra forte, blasonata, penso che sarà una partita bella, tutta da vedere".

Sul fronte dell’Ancona mister Gadda ritrova Pecci e spera di recuperare Alluci, in linea di massima scenderà in campo la formazione che ha battuto il Notaresco. All’andata finì 1 a 1 con reti di Martiniello (Ancona) e Broso (Fossombrone.

Così in campo (stadio comunae "Bonci", ore 17).

(3-5-2): Bianchini; Bianchi, Urso, L.Pandolfi, Camilloni (Riggioni); Satalino, R.Pandolfi, Conti (Bucchi), Amerighi; Pagliari, Kyeremateng. A disp. Amici, Broso, Bucchi (Conti), Casolla, Riggioni (Camilloni),Thiane, All. Michele Fucili.

ANCONA (4-3-1-2): Bellucci F.; Bugari, Rovinelli, Codromaz, Magnanini; Useini, Giulinatti, Sare; Belcastro; Martiniello, Varriale. Adisp Laukzemis, Merighi, Bikovskis, Azurunwa, Bellucci N., Marino, Ginalelli, Alluci, Pecci, Battistini. All. Gadda.

Arbitro: Roberto De Paolis (Cassino), assistenti: Giovanni Martino (Cassino) e Davide Gneo (Latina).

Amedeo Pisciolini