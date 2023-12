Secco 2-0. Vittoria d’oro per l’Olympia Thyrus. Atletico Bmg sempre pù in crisi

OLYMPIA THYRUS

2

ATLETICO BMG

0

OLYMPIA THYRUS: Quaranta, Kola, Siragusa, Mengoni, Giubilei, Federici, Poggi, Grassi, Rako, Agostini, Angeli. A disp.: Pitaro, Mengarino, Filipponi, Sugoni A., Bernardini, Sugoni N., Cissokho, Mazzoni, Sugoni Mat.

All.: Sugoni Marco

ATLETICO BMG: Borsellini, Paletta, Mersala, Fondi F., Proietti, Fapperdue, Francescangeli, Valentini, Fondi G., Gori, Valentini. A disp.: Ercolanetti, Angeli, Purgatori, Pasqualini, Sbarzella, Mencarelli, Tomaino, Maggese, Paciotti. All.: Ciccone

Arbitro: Fanelli di Perugia (Chiara Trotta di Perugia-Marotta di Orvieto)

Marcatori: 12’ pt Grassi rig., 34’ pt Poggi.

Vittoria d’oro per l’Olympia Thyrus che aggancia il Città di Castello al quintultimo posto in classifica superando 2-0 un Atletico Bmg sempre più in crisi di risultati. Padroni di casa subito in vantaggio al 12’ con un rigore realizzato da Grassi. Poi al 34’ Poggi firma il raddoppio. Nella ripresa la Bmg prova a reagire ma le assenze di Sciacca e Canavese nel reparto avanzato si fanno sentire e la squadra di Ciccone non riesce a segnare. Adesso, complice anche la sosta, in casa Bgm inizia il periodo delle riflessioni.