Seconda categoria, bagarre nel girone D: in testa l’Fc Osimo seguito dal San Biagio. Nel girone C continua il grande momento del Corinaldo. Il Loreto perde una partita, la vetta e si ritrova terzo

Ribaltone nel girone D di Seconda Categoria dove il Loreto perde 3-1 in trasferta con la Nuova Sirolese, in rete con Macrolei e due volte con Spegni ed abbandona non soltanto il primato, ma pure il secondo posto, scendendo di colpo al terzo. Vincono infatti in trasferta sia l’FC Osimo (3-1 con gol di Boccolini, Pericolo e Stagnari sul campo della GLS Dorica) che il San Biagio (su quello del Piano San Lazzaro), ora rispettivamente prima e seconda in una classifica comunque cortissima, con cinque squadre in quattro punti. Nel girone C continua il gran momento del Corinaldo che rifila sei reti alla Leonessa Montoro: a segno due volte Giuliani ed Esposto, Cicetti e Lenci. Vince anche l’Argignano, 3-1 sulla Serrana con centri di Murolo, Sartini e Biagioli: Corinaldo e Argignano rimangono così appaiate al comando. Sospesa per nebbia Olimpia Ostra Vetere-Avis Arcevia. 14° Giornata. Girone C. Argignano-Serrana 1933 3-1; Aurora Jesi-Le Torri Castelplanio 3-1; Avis Arcevia-Olimpia Ostra Vetere sospesa; Corinaldo-Leonessa Montoro 6-0; Monsano-Palombina Vecchia 1-0; OJ Falconara-Terre del Lacrima 2-4; Rosora Angeli-Cupramontana 1-1; Trecastelli Polisportiva-Ostra Calcio 0-2. Classifica. Corinaldo, Argignano 30; Ostra Calcio 27; Terre del Lacrima 25; Olimpia Ostra Vetere, Monsano 22; Avis Arcevia 21; Palombina Vecchia 19; Cupramontana 18; Trecastelli Polisportiva 17; Le Torri Castelplanio 16; Serrana 1933 15; Leonessa Montoro, Aurora Jesi 12; Rosora Angeli, OJ Falconara 8. Prossimo turno. Cupramontana-Monsano; Le Torri Castelplanio-Corinaldo; Leonessa Montoro-Trecastelli Polisportiva; Olimpia Ostra Vetere-Rosora Angeli; Ostra Calcio-Argignano; Palombina Vecchia-OJ Falconara; Serrana 1933-Avis Arcevia; Terre del Lacrima-Aurora Jesi. Girone D. Agugliano Polverigi-Ankon Dorica 0-1; Giovane Offagna-Candia Baraccola 1-2; GLS Dorica-FC Osimo 1-3; Nuova Sirolese-Loreto 3-1; Osimo Stazione Five-Atletico Ancona 2-2; Piano San Lazzaro-San Biagio 1-2; SA Castelfidardo-Colle 2006 4-0; Villa Musone-Europa Calcio 4-3. Classifica. FC Osimo 32; San Biagio 31; Loreto 30; Nuova Sirolese 29; GLS Dorica 28, Ankon Dorica, Agugliano Polverigi 24; SA Castelfidardo 23; Candia Baraccola, Piano San Lazzaro 18; Villa Musone 16; Osimo Stazione Five 12; Europa Calcio 10; Atletico Ancona, Giovane Offagna 9 (-1); Colle 2006 1. Prossimo turno. Ankon Dorica-Villa Musone; Atletico Ancona-Giovane Offagna; Candia Baraccola-GLS Dorica; Colle 2006-Osimo Stazione Five; Europa Calcio-SA Castelfidardo; FC Osimo-Nuova Sirolese; Loreto-Piano San Lazzaro; San Biagio-Ankon Dorica.

Andrea Pongetti