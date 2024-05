Seconda categoria, verso la giornata decisiva. Ostra e San Biagio hanno il destino nelle loro mani e nell’ultima gara. Entrambe rischiano in trasferta

La penultima giornata di Seconda Categoria lascia tutto invariato nei gironi C e D e dunque sarà l’ultimo turno a decidere la promozione, con Ostra e San Biagio però favorite. Ma con un finale che definire da brividi è poco: nel girone C infatti l’Ostra conserva un punto di vantaggio sull’Argignano, ma, incredibile scherzo del calendario, nell’ultima di campionato dovrà difenderlo proprio sul campo della rivale diretta. Nel girone D invece ne ha due di punti di vantaggio il San Biagio sull’’FC Osimo, anche qui dunque deciderà l’ultima giornata di sabato con la leader che giocherà in trasferta contro l’Agugliano Polverigi, che cerca la qualificazione ai play-off e dunque non può fare sconti.Già retrocesse invece OJ Falconara e Colle 2006.

29° Giornata. Girone C. Risultati. Cupramontana-Rosora Angeli 2-0; Le Torri Castelplanio-Aurora Jesi 4-2; Leonessa Montoro-Corinaldo 2-0; Olimpia Ostra Vetere-Avis Arcevia 3-1; Ostra Calcio-Trecastelli 2-0; Palombina Vecchia-Monsano 2-0; Serrana 1933-Argignano 0-5; Terre del Lacrima-OJ Falconara 2-0 Classifica Ostra Calcio 63; Argignano 62; Avis Arcevia 52; Olimpia Ostra Vetere 51; Terre del Lacrima, Cupramontana 49; Monsano 43; Corinaldo 42; Trecastelli 40; Le Torri Castelplanio 36; Palombina Vecchia 34; Serrana 1933 27; Leonessa Montoro 26; Rosora Angeli, Aurora Jesi 21; OJ Falconara 14 Prossimo turno Argignano-Ostra Calcio; Aurora Jesi-Terre del Lacrima; Avis Arcevia-Serrana 1933; Corinaldo-Le Torri Castelplanio; Monsano-Cupramontana; OJ Falconara-Palombina Vecchia; Rosora Angeli-Olimpia Ostra Vetere; Trecastelli-Leonessa Montoro Girone D. Risultati. Ankon Dorica-Agugliano Polverigi 0-1; Atletico Ancona-Osimo Stazione Five 0-0; Candia Baraccola-Giovane Offagna 1-1; Colle 2006-SA Castelfidardo 0-3; Europa Calcio-Villa Musone 1-1; FC Osimo-GLS Dorica 1-0; Loreto-Nuova Sirolese 2-1; San Biagio-Piano San Lazzaro 2-0 Classifica San Biagio 66; FC Osimo 64; Loreto 60; SA Castelfidardo, Nuova Sirolese 55; Agugliano Polverigi 54; GLS Dorica 47; Ankon Dorica 44; Villa Musone 34; Osimo Stazione Five 31; Candia Baraccola, Giovane Offagna (-1), Piano San Lazzaro 29; Atletico Ancona 23; Europa Calcio 22; Colle 2006 2 Prossimo turno Agugliano Polverigi-San Biagio; Giovane Offagna-Atletico Ancona; GLS Dorica-Candia Baraccola; Nuova Sirolese-FC Osimo; Osimo Stazione Five-Colle 2006; Piano San Lazzaro-Loreto; SA Castelfidardo-Europa Calcio; Villa Musone-Ankon Dorica Andrea Pongetti