Semifinali Coppa d’Africa in tv: dove vedere Nigeria-Sudafrica e Costa d'Avorio-Congo

Milano, 6 febbraio 2024 - La Nigeria perché non può fallire e vuole dimostrare di essere la più forte di tutti, il Sudafrica per fare un'altra vittima illustre dopo il Marocco e continuare a sognare, i padroni di casa della Costa d'Avorio per confermare di essere sotto una buona stella dopo il tumultuoso cammino che li ha portati sin qui e la Repubblica Democratica del Congo per centrare una finale che manca dal 1968. Queste, e tante altre, sono le motivazioni che spingeranno le ultime quattro squadre rimaste nel tabellone della Coppa d'Africa 2024 nelle semifinali di domani. Due partite, le due semifinali: Nigeria-Sudafrica alle ore 18 e, in serata, Costa d'Avorio - Repubblica Democratica del Congo alle ore 21. Vediamo nel dettaglio i due match, le probabili formazioni e dove seguire le partite in tv.

Nigeria col dubbio Osimhen, il Sudafrica se la vuole giocare

Il vero dubbio di giornata riguarda Victor Osimhen che rischia di saltare la semifinale contro il Sudafrica per un fastidio addominale che gli ha impedito di volare con i compagni per Bouaké. Un medico dello staff della Nigeria è rimasto con lui, c'è ancora la possibilità di partire domattina qualora le sue condizioni dovessero migliorare, ma al momento la presenza dell'attaccante del Napoli è fortemente in dubbio. A distanza, anche la squadra di Walter Mazzarri attende notizie perché, comunque vada, tra una settimana potrà riabbracciare il suo bomber. Tornando alle Super Aquile, c'è comunque pronto un Ademola Lookman che fin qui è il vero trascinatore della squadra: in gol si agli ottavi che contro il Camerun ai quarti. Dall'altra parte tutti abili e arruolabili per il Sudafrica che si appoggia come sempre a Makgopa davanti e la velocità di Tau e Morena dietro. Queste le probabili formazioni della prima semifinale.

Nigeria (3-4-2-1): Nwabili; Ajayi, Troost-Ekong, Bassey; Aina, Onyeka, Iwobi, Zaidu; Simon, Lookman; Onuachu Sudafrica (4-2-3-1) Williams; Mudau, Mvuala, Kekana, Modiba; Mokoena, Sithole; Morena, Zwane, Percy Tau; Makgopa

Strade di Abidjan in fermento, si attende solo la semifinale: Costa d'Avorio contro Congo

Sarà una vera e propria bolgia, nel senso più letterale del termine. Domani, ore 21, lo Stadio Olimpico Alassane Ouattara di Abidjan, capitale ivoriana, sarà praticamente tutto tinto di arancione. Gli idoli di casa degli Elefanti giocheranno una semifinale che dire insperata è riduttivo. Terzo posto nel girone, esonero dell'allenatore, qualificazione come una delle quattro migliori terze, Emerse Faé nominato ct ad interim fino alla fine della competizione, vittoria agli ottavi contro i campioni uscenti del Senegal ai rigori dopo aver pareggiato al 90', vittoria ai quarti sul Mali per 1-2 dopo aver pareggiato al 90' e segnato al 122'. Insomma, tutto lascia presagire a qualcosa di incredibile e in Costa d'Avorio lo sanno. Dall'altra parte c'è il Congo che nei quarti si è imposto sulla rivelazione Guinea e che ha vinto nel 1972 nell'unica occasione in cui è arrivato in finale. Queste le probabili formazioni della seconda semifinale.

Costa d'Avorio (4-2-3-1): Y. Fofana; Aurier, Boli, Ndicka, Konan; Seri, Kessie; Pépé, S. Fofana, Gradel; Kouamé Congo (4-2-3-1): Mpasi; Kalulu, Mbemba, Inonga, Masuaku; Pickel, Moutoussamy; Elia, Bongonda, Wissa; Bakambu

Dove vedere la Coppa d'Africa in tv

Tutta la trentaquattresima edizione della Coppa d'Africa sarà disponibile in chiaro, dato che l'emittente di riferimento è SportItalia visibile ai canali 60 o 560 del digitale terrestre e sul canale 61 SoloCalcio. In alternativa, anche canale 5060 per chi utilizza il decoder Sky.