Senza storia. Il Pierantonio cala il poker. Trionfo e vetta della classifica

PIETRALUNGHESE

0

PIERANTONIO

4

PIETRALUNGHESE (4-3-1-2): Nappo; Met Hasani (34’pt Duranti), Oliva, Eramo, Lilli (34’st Sfasciabasti); Locchi (16’st Simoncini), Capezzuto, Marietti; Ventanni (16’st Marinelli), Mangiaratti, Bebeto Ndiaye (8’st Francioni. A disp. Polchi, Biela, Magalotti, Brunella. All. Pierotti.

PIERANTONIO (4-3-3): Zandrini; Pettinelli, Petrara, Allegrucci, Scarlino; Procacci, Gaggioli, De luliis (27’st Y. Salis); M. Salis (43’st Cervini), Fastellini (40’st Passeri), Laassiri (11’st Rondoni). A disp. Sergiacomi, Conti, Montefusco, Pelati. All. Bruni.

Arbitro: Bevere di Chivasso (Spena di Perugia, Roccaforte).

Marcatori: 20’pt rig Fastellini, 23’pt Procacci, 13’st rig. De luliis, 41’st M. Salis.

Note: spettatori 300 circa. Ammoniti: Laassiri, Oliva, Eramo, Petrara, Procacci, Marinelli.

PIETRALUNGA - Il Pierantonio batte la Pietralunghese 4-0 e aggancia in vetta il Sansepolcro in vetta. Dal dischetto Fastellini spiazza Nappo e porta avanti i suoi. La Pietralunghese accusa il colpo, e al 23’ arriva il raddoppio ospite: fraseggio al limite dell’area fra Fastellini e De luliis, la palla giunge a Procacci che batte di nuovo Nappo. La squadra di Pierotti prova a reagire e al 30’ è sfortunata, quando il sinistro a giro di Marietti si infrange sul palo a Zandrini battuto. Nella ripresa la gara scivola via sulla falsa riga del primo tempo, e non si registrano occasioni fino al 13’ quando Fastellini prende un colpo in area da Marietti, conquistando il secondo rigore di giornata per la sua squadra. Dal dischetto va De luliis, Nappo intuisce ma non può evitare lo 0-3 che chiude virtualmente il discorso. Al 19’ parte lo Zandrini show: il numero uno del Pierantonio è bravo a prima a respingere il sinistro insidioso di Marinelli. Poi salva al 25’ sul tentativo ravvicinato di Oliva. Quattro minuti e questa volta è Duranti a provarci di sinistro, ma Zandrini cala la saracinesca, così come al 35’ su questo destro da fuori di Mangiaratti. A trovare il gol è così il Pierantonio, con Michael Salis che spara un sinistro che si infila alle spalle di Nappo.