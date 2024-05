Serie A, 37° giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Milano, 17 maggio 2024 - Dopo la finale di Coppa Italia vinta dalla Juventus, è in arrivo la 37esima giornata di Serie A, che si avvia verso le battute finali. Il turno viene inaugurato dalla sfida fra Fiorentina e Napoli, unica gara in programma venerdì. Sabato l'Atalanta vuol blindare il proprio posto in Champions League sul campo del Lecce. Sempre in tema Champions, la Roma prova a mantenere vive le speranze in casa contro il Genoa, mentre i riflettori in chiave salvezza sono puntati su Sassuolo-Cagliari e Udinese-Empoli. L'Inter ospita la Lazio, mentre il Bologna attende la Juventus per inseguire l'obiettivo terzo posto proprio a discapito dei bianconeri. A completare il quadro ecco Torino-Milan, Monza-Frosinone e Salernitana-Verona.

Il programma delle gare e dove vederle

Fiorentina-Napoli: venerdì 17 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky), diretta streaming su Dazn;

Lecce-Atalanta: sabato 18 maggio, ore 18; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Torino-Milan: sabato 18 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Sassuolo-Cagliari: domenica 19 maggio, ore 12:30; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Udinese-Empoli: domenica 19 maggio, ore 15; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky), diretta streaming su Dazn;

Monza-Frosinone: domenica 19 maggio, ore 15; diretta tv su diretta tv su Dazn e Zona Dazn 2 (canale 215 Sky), diretta streaming su Dazn;

Inter-Lazio: domenica 19 maggio, ore 18; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky), diretta streaming su Dazn;

Roma-Genoa: domenica 19 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky), diretta streaming su Dazn;

Salernitana-Hellas Verona: lunedì 20 maggio, ore 18:30; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky), diretta streaming su Dazn;

Bologna-Juventus: lunedì 20 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky), diretta streaming su Dazn

Le probabili formazioni

Fiorentina-Napoli Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Arthur; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Lecce-Atalanta Lecce (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Krstovic, Piccoli. Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Miranchuk, Scamacca, El Bilal. Torino-Milan Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Linetty; Zapata, Sanabria. Milan (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Okafor, Leao; Giroud. Sassuolo-Cagliari Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Lipani, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. Cagliari (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Deiola, Sulemana; Luvumbo, Gaetano; Shomurodov. Udinese-Empoli Udinese (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra, Lucca. Empoli (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Fazzini, Grassi, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Niang. Monza-Frosinone Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Caldirola, Kyriakopoulos; Gagliardini, Bondo; Colpani, Pessina, Zerbin; Djuric. Frosinone (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Okoli, Monterisi; Zortea, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Soulé, Reinier; Cheddira. Inter-Lazio Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Hysaj; Marusic, Kamada, Guendouzi, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. Roma-Genoa Roma (3-4-2-1): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka; El Shaarawy, Cristante, Paredes, Angelino; Baldanzi, Pellegrini; Lukaku. Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco, de Winter, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui. Salernitana-Hellas Verona Salernitana (3-4-2-1): Costil; Pierozzi, Fazio, Pirola; Zanoli, Coulibaly, Basic, Sambia; Tchaouna, Vignato; Ikwuemesi. Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Duda, Serdar; Noslin, Folorunsho, Lazovic; Swiderski. Bologna-Juventus Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, El Azzouzi, Ndoye; Odgaard. Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

La classifica della Serie A

Inter 92; Milan 74; Bologna, Juventus 67; Atalanta 63; Roma 60; Lazio 59; Fiorentina 53; Napoli 51; Torino 50; Genoa 46; Monza 45; Lecce 37; Verona 34; Udinese, Cagliari 33; Frosinone, Empoli 32; Sassuolo 29; Salernitana 16